MINI präsentiert seine Crews für die Rallye Dakar 2017

Die Rallye Dakar wird häufig als die „Mutter aller Rallyes“ bezeichnet und ist zweifellos das härteste und anspruchsvollste Rennen der Welt. Um bei der Rallye Dakar erfolgreich zu sein, bedarf es monatelanger, intensiver Vorbereitung der Teams, der besten Fahrer, Beifahrer und Support-Crews – und natürlich eines herausragenden Fahrzeugs wie dem MINI ALL4 Racing. Er hat seine Performance und Zuverlässigkeit mit vier Dakar-Siegen in Folge (2012 bis 2015) sowie vier aufeinanderfolgenden Titeln im FIA Cross Country Rally World Cup (2012 bis 2015) bereits mehr als einmal eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Auch das nötige Quäntchen Glück, Erfahrung und Respekt für das Terrain, mit dem es die Teilnehmer zu tun bekommen, tragen maßgeblich zum Ausgang dieses zweiwöchigen Offroad-Spektakels bei.



MINI und sein Motorsport Partner X-raid freuen sich, jene acht Crews präsentieren zu können, die bei der Rallye Dakar 2017 mit dem MINI ALL4 Racing an den Start gehen werden. Drei dieser Crews treten unter der Flagge des X-raid Teams an. Sie verfügen über unterschiedlich viel Dakar-Erfahrung, aber sind allesamt echte Rallyegrößen.



Mikko Hirvonen (FIN), der über Jahre in der WRC erfolgreich war, feierte 2016 sein Debüt bei der Dakar. Dabei errang er einen Etappensieg, holte zahlreiche Top-5-Ergebnisse in den Tageswertungen und beendete die Rallye als „Bester Rookie“ auf einem bemerkenswerten vierten Rang. Der erfahrene Michel Périn (FRA) war dabei sein Beifahrer. Auch bei der Dakar 2017 wird dieses Duo gemeinsam im Cockpit des MINI ALL4 Racing sitzen.



Hirvonen sagt über die Rallye Dakar 2017: „Ich bin sehr glücklich und freue mich schon sehr darauf, zum zweiten Mal an der Dakar teilzunehmen. Ich habe im vergangenen Jahr sehr viel gelernt, und wir haben gemeinsam mit dem Team intensiv daran gearbeitet, uns bestmöglich vorzubereiten. Ich weiß, dass es wieder eine große Herausforderung wird. Aber ich kann es kaum erwarten, von der Startrampe zu fahren und zu sehen, was wir erreichen können.“



Mit seinen 29 Jahren ist Bryce Menzies (USA) bereits ein echter Offroad-Experte. 2016 sorgte er mit seinen ersten Einsätzen im MINI ALL4 Racing für Aufsehen, und es gelang ihm, sich sehr schnell mit diesem erfolgreichen Fahrzeug vertraut zu machen. Jeden seiner Einsätze beendete er innerhalb der Top-5. Bei seinem ersten Dakar-Auftritt geht Menzies zusammen mit seinem langjährigen Beifahrer und Landsmann Peter Mortensen an den Start.



„Ich habe schon immer davon geträumt, an der Rallye Dakar teilzunehmen“, sagte Menzies. „Es ist fantastisch, dass sich dieser Traum nun erfüllt und ich als Teil des X-raid Teams an den Start gehe. Ich habe schon einige Rennen auf verschiedenen Arten von Terrain bestritten. Auch wenn man sich nie gut genug auf die Tücken der Dakar vorbereiten kann, fühle ich mich in meinem Team, in meinem Auto und mit meinem Beifahrer sehr wohl. Ich freue mich schon darauf, in die Dakar zu starten.“



Die dritte Crew im Aufgebot des X-raid Teams bilden Yazeed Al-Rajhi (KSA) und Beifahrer Timo Gottschalk (GER). Mit seiner Erfahrung aus der World Rally Championship (WRC2) überzeugte Al-Rahji bereits bei seinem Dakar-Debüt 2015 mit Speed und Top-5-Platzierungen. Mit Al-Rahji’s Fahrkönnen, seinem Gefühl für den MINI ALL4 Racing und Gottschalks großem Erfahrungsschatz sicherte sich das Duo in diesem Jahr den vierten Gesamtrang im FIA Cross Country Rally World Cup.



„Wir sind schon sehr gespannt, da wir in einem für uns neuen Team antreten“, sagte Al-Rahji. „Darauf freuen wir uns sehr. Der MINI ALL4 Racing ist ein hervorragendes Auto. Doch wir wissen, dass die Konkurrenz stark ist und es nicht einfach für uns wird. Unser oberstes Ziel lautet, Buenos Aires zu erreichen. Aber wir wollen auch um das Podium kämpfen. Wir wissen, wozu wir in der Lage sind und werden versuchen, mit einer klugen Strategie und ohne Fehler durch die Dakar zu kommen.“



Zudem werden fünf weitere Crews die Farben von MINI bei der Dakar 2017 in den Cockpits der MINI ALL4 Racing vertreten.



Die Rallye-Erfahrung dieses internationalen Aufgebots an Fahrern und Beifahrern umfasst mehrere Generationen und zahlreiche Dakar-Erfolge. Jede dieser privaten Crews wird im Kampf um die Top-Platzierungen ein Wort mitreden, auch aufgrund der Tatsache, dass die MINI ALL4 Racing im Jahr 2016 unter Rennbedingungen intensiv getestet und weiterentwickelt wurden.



Orlando Terranova (ARG) und Beifahrer Andreas Schulz (GER) sind zwei echte Rallye- und Dakar-Routiniers, die viel Erfahrung auf zwei und auf vier Rädern mitbringen. Von dieser Erfahrung können auch die anderen Mitglieder der MINI ALL4 Racing Familie profitieren.



Jakub Przygonski (POL) und Tom Colsoul (BEL) kennen das Potenzial des MINI ALL4 Racing ebenfalls genau. 2016 beendete Przygonski die Dakar auf dem 16. Rang, trotz des unberechenbaren Wetters und des extrem tiefen Schlamms, der viele Teilnehmer vor schier unlösbare Herausforderungen stellte.



Boris Garafulic (CHL) und Filipe Palmeiro (POR) hoffen, dass sie dieses Mal etwas mehr Glück haben als noch bei der Rallye Dakar 2016. Zur Vorbereitung auf 2017 bestritt Garafulic in dieser Saison zahlreiche Rennen und widmete sich der Entwicklungsarbeit. In Kombination mit der Dakar-Erfahrung des Duos soll diese akribische Vorbereitung bei der Dakar 2017 zu einem Top-Ergebnis führen.



Mohamed Abu Issa (QAT) ist ebenfalls ein erfahrener Rallyepilot und Dakar-Teilnehmer – in den Allrad-Quad- und Buggy-Klassen. Nun gibt der Katari im MINI ALL4 Racing sein Debüt in der Automobil-Klasse. Navigiert wird er vom erfahrenen Beifahrer Xavier Panseri (FRA).



Stephan Schott (GER) ist bisher bei jeder Auflage der Dakar in Südamerika an den Start gegangen. Der sympathische und beliebte Fahrer betreibt den Cross-Country-Sport mit Leib und Seele und ist wegen seines Fahrkönnens und seiner Persönlichkeit allseits geschätzt. Sein Beifahrer für die Dakar 2017 wird zu seinem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.



Die Rallye Dakar gilt als die größte Herausforderung im Langstrecken-Rallyesport. 2017 führt sie vom 2. bis zum 14. Januar durch die südamerikanischen Länder Paraguay, Bolivien und Argentinien. Auf tausenden von Rennkilometern müssen die Teilnehmer die unterschiedlichsten Arten von Terrain bewältigen. Dazu kommen extrem wechselhafte Bedingungen, von Kälte bis hin zu extremer Hitze. Auch die Höhenunterschiede sind enorm, was großen Einfluss auf die Crews sowie auf die Performance der Autos nehmen kann. Die Dakar lässt sich mit keiner anderen Rallye vergleichen.



Weitere Informationen zur Rallye Dakar 2017 finden Sie unter: http://www.dakar.com/index_DAKus.html

