BMO Real Estate Partners Deutschland erwirbt neu errichtetes Fachmarktzentrum in Kaltenkirchen

BMO Real Estate Partners Deutschland hat ein Fachmarktzentrum in der Innenstadt von Kaltenkirchen, rund 35 Kilometer nördlich von Hamburg gelegen, erworben. Der Ankauf erfolgte im Rahmen eines Individualmandats, Verkäufer ist eine Projektgesellschaft der Ferox Immobiliengruppe mit Hauptsitz in Wuppertal. Über den Kaufpreis und weitere Transaktionsdetails wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart.



Das erworbene Einzelhandelsobjekt ist Teil des Neubauprojekts „Neue Mitte Kaltenkirchen", das die Innenstadt erweitert und die Fußgängerzone der Stadt an den Hauptbahnhof anbindet. Die Gesamtmietfläche des Objekts beläuft sich auf rund 7.000 Quadratmeter. Davon entfallen 5.620 Quadratmeter auf Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss. Hinzu kommen im Obergeschoss Wohnflächen mit 1.260 Quadratmetern sowie weitere circa 120 Quadratmeter Büroflächen. Hauptmieter im Einzelhandel sind ein Sky Supermarkt sowie eine Filiale des Drogeriemarkts Budnikowsky.



„Mit der zentralen Lage und der guten Anbindung von Kaltenkirchen an die Metropolregion Hamburg erfüllt das Fachmarktzentrum unsere Ankaufskriterien optimal", sagt Thomas Hübner, Head of Investment bei BMO Real Estate Partners Deutschland.



Die 20.000 Einwohner zählende Mittelstadt Kaltenkirchen liegt rund 35 Kilometer nördlich von Hamburg in Schleswig-Holstein im Kreis Seeberg am nördlichen Rand der Metropolregion Hamburg. Die Hamburger Innenstadt ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln sowie mit dem Auto über die nahegelegene Autobahn A7 in jeweils knapp einer Stunde zu erreichen.



BMO Real Estate Partners Deutschland wurde beim Ankauf von JebensMensching LLP in Hamburg sowie dem Ingenieurbüro Consulting Partners Hamburg beraten.

BMO Real Estate Partners

BMO Real Estate Partners ist Spezialist für Investitionen in Gewerbeimmobilien für institutionelle Anleger und verwaltet ein weltweites Immobilienvermögen im Wert von 8,3 Milliarden Euro (Stand: 30.06.2016) im Namen von Einzelinvestoren, professionellen Anlegern, Investmentfonds und institutionellen Kunden.



Das Investmentteam von BMO Real Estate Partners nutzt umfangreiches internes als auch externes Research, komplexe Prognosen und strategische Analysen, um Ineffizienzen und Chancen in den Märkten zu identifizieren - über verschiedene Immobiliensegmente, Länder, Investoren und Mietstrukturen hinweg.



BMO Real Estate Partner bietet umfangreiche, ganzheitliche Serviceleistungen im Fondsmanagement von Immobilieninvestments mit einem Netzwerk von Niederlassungen in drei europäischen Ländern: Großbritannien (London), Deutschland (München) und Frankreich (Paris).



BMO Real Estate Partners ist Teil von BMO Global Asset Management, die wiederum Teil der BMO Financial Group (NYSE: BMO) sind, welche 1817 als Bank of Montreal gegründet wurde.

