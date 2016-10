BMO Global Asset Management stärkt mit globalem Bond Fonds das Absolute-Return-Angebot

BMO Global Asset Management hat mit dem BMO Global Absolute Return Bond Fund einen neuen Fonds begeben, der das Absolute-Return-Angebot für Privatanleger und institutionelle Anleger ausweitet und ihnen ein attraktives Renditeziel im heutigen Niedrigzins-Umfeld bietet. Der Fonds wurde aufgrund der gestiegenen Kundennachfrage ausgegeben und basiert auf den Erfolgen der BMO Total Return Fixed Income und Sterling Credits Absolute Return Strategien.



Der Investmentansatz des BMO Global Absolute Return Bond Fonds ist unabhängig von Benchmark oder Laufzeit, Credit Ratings, Sektor sowie Geografie, hat aber strenge Risikogrenzen. Die Long-Strategie, mit der Möglichkeit Short in Zinsen und Anleihen zu gehen, ermöglicht ein hohes Maß an Flexibilität und Schutz vor Kursverlusten. Das Ziel ist ein Cash-Ertrag von 3 Prozent.



Investitionen in globale Kreditmärkte kombiniert mit thematischen Overlays im Portfolio bieten vielfältige Renditequellen innerhalb der Rahmenbedingungen des Risikomanagements. Das Kernanleihen-Portfolio verfolgt eine „Buy and Maintain“-Strategie mit dem Schwerpunkt, andauernde Unregelmäßigkeiten von Investment-Grade- und High-Yield-Wertpapieren auszunutzen. Zudem ist das Portfolio mit mehr als 100 Emittenten gut diversifiziert und minimiert auf diese Weise das Risiko. Thematische Overlays tragen zur Rendite bei und fördern die Diversifizierung durch aktives Management von Kredit-, Zins- und Währungsrisiko. Das Risiko wird durch diszipliniertes Risikomanagement des Portfolios, wenn nötig, auf oder ab kalibriert.



Das Fixed Income Team von BMO Global Asset Management in London verwaltet den Fonds unter der Führung von Keith Patton und Ian Robinson. Strategische Entscheidungen über die zugrundeliegenden Strategien werden an Experten aus den Bereichen Kreditmärkte, Währung, Zinsen und Risikomanagement übergeben.



„Der Fonds hat ein anderes Profil als auf globalen Anleihenmärkten üblich, erwirtschaftet aber dennoch beständige Erträge“, sagte Keith Patton, Co-Manager des BMO Global Absolute Return Bond Fonds. „Verglichen mit traditionellen Anlagen bietet die Kombination aus verschiedenen, interagierenden Strategien Investoren ein mit der Zeit glatteres Gesamtertrags-Profil. Zusätzlich ermöglicht der unabhängige Ansatz eine breitere Diversifikation der Strategien. Das Investmentteam kann so jene Bereiche anvisieren, von denen sie besonders überzeugt sind.“



Ian Robinson, Co-Manager des BMO Global Absolute Return Bond Fonds: „Der Fokus auf Kreditsicherheiten mit kürzeren Laufzeiten reduziert die Zyklizität, die normalerweise bei länger laufenden Anleihen gegeben ist. Das gestattet uns ein höheres Maß an Sicherheit bezüglich des Ergebnisspektrums rund um das Cash+ Ziel von 3 Prozent.“



Mit der Markteinführung baut BMO Global Asset Management sein Angebot für Firmen- und institutionelle Kunden im EMEA-Raum weiter aus.



„Bei unseren Kunden spüren wir eine sehr große Nachfrage nach Absolute-Return-Strategien. In einem herausfordernden Marktumfeld suchen sie vermehrt nach Lösungen, die eine größere Ergebnissicherheit und positive Rendite bringen,“ sagte Mandy Mannix, Leiterin Client Management bei BMO Global Asset Management (EMEA). „Das Cash+ Ziel von 3 Prozent bietet Investoren ein attraktives Angebot im Niedrigzinsumfeld, während die Diversifizierung und strenge Risikolimits dafür sorgen, dass unnötige Volatilität verhindert wird. Die Markteinführung baut zudem auf unserem Potenzial im Absolute Return Investment auf, und der teambasierte Ansatz stellt sicher, dass die Vorteile von BMO Global Asset Management in den Vordergrund gerückt werden.“



Der BMO Global Absolute Return Bond Fonds ist Teil des UCITS SICAV mit Sitz in Luxemburg. Der täglich gehandelte Fonds verfolgt eine liquide Anlagestrategie und ist von der Financial Conduct Authority anerkannt.

Über BMO Global Asset Management

BMO Global Asset Management ist ein globaler Investmentmanager, der aus seinen vier Investmentzentren in London, Toronto, Chicago und Hong Kong sowie mit 29 Niederlassungen in 18 Ländern einen herausragenden Service bietet. Das verwaltete Vermögen beläuft sich per 31. März 2016 auf mehr als 202 Milliarden Euro. BMO Global Asset Management verfügt über ein Netzwerk von Boutique-Managern mit Weltformat: BMO Real Estate Partners, LGM Investments, Monegy Inc., Pyrford International Ltd. und Taplin, Canida & Habacht, LLC.



Das Unternehmen ist Unterzeichner der von den Vereinten Nationen unterstützten Initiative Principles for Responsible Investment (UNPRI, Grundsätze für verantwortungsbewusste Investments).



BMO Global Asset Management ist Teil der BMO Financial Group (NYSE: BMO), einer breit diversifizierten Finanzdienstleistungsorganisation, die im Jahre 1817 unter dem Namen Bank of Montreal gegründet wurde. Die BMO Financial Group ist mit einer Bilanzsumme von 699 Milliarden Kanadischen Dollar per 31. Januar 2016 und über 47.000 Mitarbeitern eine der größten Banken Nordamerikas.





