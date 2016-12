Ex-HuffPost-Nachrichtenchefin kommt zu Blumberry

Die 31-Jährige ist Diplom-Volkswirtin und Absolventin der Kölner Journalistenschule. Als Nachrichtenchefin gehörte sie zum Gründungsteam des deutschen Ablegers der Nachrichten- und Debattenplattform Huffington Post. Frühere Stationen sind u.a. das Ressort Finanzen bei FOCUS Online sowie das Banken- und Versicherungsteam der WELT Gruppe.



„Gutes Content Marketing braucht leidenschaftliche Journalisten", ist Blumberry-Geschäftsführer Amil Hota überzeugt. "Denn unsere Kunden haben ein Interesse daran, sich über sauber recherchierte, spannend aufgeschriebene und vor allem relevante Inhalte ins Gespräch zu bringen." Szarek-Raabe berichtet ab dem 9. Januar an Gerald Selch, Ex-Vize-Chefredakteur von FOCUS und BILD, der im Mai 2015 in die Blumberry-Geschäftsleitung eingestiegen war.



Blumberry wurde 2011 gegründet und seither vielfach ausgezeichnet. Unter anderem 2014 als PR-Agentur des Jahres und 2016 mit dem Politikaward in der Kategorie „Beste gesellschaftliche Kampagne“.

