Blanke überzeugt

Im Rahmen der Leitmesse BAU 2017 in München präsentiert sich Blanke GmbH & Co. KG mit einem modernen, klaren und frischen Auftritt. Die bekannte Blanke-Raute wurde nach einem umfangreichen Markenprozess überarbeitet und stellt das Bindeglied zum bisherigen Markenauftritt dar.



„Wir geben der Fliese mehr Wert ist die Vision für unsere Produkte, unser Handeln am Markt und unsere Herausforderung für die Zukunft“, so Peter W. Blanke, geschäftsführender Gesellschafter der Blanke GmbH zur Neugestaltung. „Wir wollen mit unseren Produkten und Ideen Handwerkern, Architekten und Planern dabei helfen, überzeugende Arbeit zu leisten", so Peter W. Blanke weiter. Gebündelt und fokussiert wird das in dem ebenfalls neuen Claim: „Für Handwerk, das überzeugt."



Konkretisiert lässt sich das auf dem Blanke Messestand in Halle A4, Stand 409 anhand der zahlreichen neuen Produkte erleben. Zur Messe in München stellen die Iserlohner Weiterentwicklungen im Bereich der Profile vor. Neben vielen neuen Aluminium-Oberflächen und Höhenerweiterungen des vorhandenen Sortiments, stellt Blanke auch die sogenannte EXCLUSIVE LINE vor, hochwertige Edelstahl-Profile mit einem Finish aus Gold oder Platin. Ein zentrales Thema ist darüber hinaus BLANKE DISK, das einzigartige, dauerhaft sichere und selbstklebende Verbundabdichtungs-System für Nassräume. Als erstes und bisher einziges System mit bauaufsichtlicher Zulassung wird es dank umfangreicher Komponenten der modernen Badgestaltung gerecht. Zur Anbindung von Dusch- oder Badewannen an das Verbundabdichtungs-System BLANKE DISK stellt Blanke in München gleich zwei neue Formteile und ein Wanndichtband vor. Auch neu ist ein spezielles Tape, das in Badezimmern und Nassräumen, in denen nur der Boden, aber nicht die Wand abgedichtet werden soll, für optimale Funktionalität sorgt.



Für den Balkon präsentieren die Fliesenzubehörspezialisten das neue Profile BLANKE AF. Das hochwertige Aluminiumprofil sorgt für einen ansprechenden Balkonabschluss und ist dank spezieller Lochung zudem drainagefähig. Ebenfalls komplett neu sind die Drainagerinnen aus der BLANKE BALKON-LINE Serie für den Außenbereich.



Um dauerhaft sichere Entwässerung geht es auch bei BLANKE DIBA-LINE 2.0. In München stellt Blanke die neue Linienentwässerung mit einem werkseitig integrierten Abdichtungsflansch für den Anschluss an die Verbundabdichtung BLANKE DIBA vor.













Blanke GmbH & Co. KG

Blanke GmbH & Co. KG ist ein international tätiger Hersteller und Systemanbieter von Fliesenzubehör mit hohem Qualitätsanspruch und Wert. Kundennähe und jeweils auf die Märkte optimierte Vertriebsstrukturen und Logistik ermöglichen die erfolgreichen Aktivitäten in mehr als 80 Ländern. Mit dem frühzeitigen Erkennen von Marktentwicklungen legt man bei Blanke den Grundstein für Produktneuentwicklungen und baut so kontinuierlich sein Know-how aus. Die Produkte von Blanke helfen Handwerkern, Architekten und Planern dabei, gemeinsam überzeugende Arbeit zu leisten.

