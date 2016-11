November, der Monat der weltweiten Schnäppchen

Blackfridaysale.de, der führende deutsche Plattformanbieter, bereitet sich intensiv auf die beliebte Verkaufsveranstaltung „Black Friday" vor. Dieser Extrem-Rabatt-Tag findet dieses Jahr am 25. November statt. Neben Länder wie den USA, Deutschland und Österreich gibt es nun auch Initiativen, diesen umsatzstarken Verkaufstag auch in China, Russland, Südafrika und Australien zu organisieren.



In den USA ist der Black Friday traditionell der umsatzstärkste Tag des lokalen Einzelhandels. Auch in Deutschland und Österreich, wo er dieses Jahr bereits zum vierten Mal stattfindet, hat er sich zu einem relevanten Tag für den Handel entwickelt. „Viele Konsumenten erledigen an diesem Tag bereits einen großen Teil ihrer Weihnachtseinkäufe", erklärt Konrad Kreid, Initiator von Blackfridaysale.de. „Deutliche Ersparnisse - teilweise bis zu 90 Prozent - sind dann ein extrem großer Anreiz, diesen Tag für Einkäufe zu nutzen."



Vor der Listung der Produkte auf seiner Plattform beobachtet das Qualitätssicherungsteam von Blackfridaysale.de über einen längeren Zeitraum genau den Markt. „Somit garantieren wir, dass nur jene Produkte auf unserer Website aufgenommen werden, die dann wirklich den günstigsten Preis des gesamten Beobachtungszeitraums darstellen. Durch diese Vorgehensweise schaffen wir, dass unsere Kunden wirklich viele, einmalige Schnäppchen vorfinden werden", so Kreid.



Auch Handelsverbände sehen bei Black Friday mittlerweile einen wichtigen Impuls für die Fachhändler. Denn die mediale Berichterstattung rund um den Verkaufs-Event fördert die Aufmerksamkeit und Kaufbereitschaft der Kunden. So rechnet allein Blackfridaysale.de nach einer Verdoppelung der Zugriffe im letzten Jahr mit einer weiteren deutlichen Steigerung auf rund sechs Millionen kaufwillige Shopper auf seiner Plattform.



Auch andere Länder folgen Schnäppchen-Trend



Neben den etablierten Ländern wie USA, Deutschland, Österreich oder Großbritannien setzt sich seit einigen Jahren der Black Friday-Trend auch in vielen anderen Ländern weltweit fort. Seit 2014 gibt es zum Beispiel auch in Kolumbien, Bolivien, Südafrika, Nigeria oder Libanon eigene Black Friday-Verkaufsevents. In Russland findet die Veranstaltung sogar schon zum vierten Mal statt.



Milliarden Umsatz mit chinesischen Singles



China macht aus seiner Not eine Tugend: „Die steigende Anzahl von vornehmlich männlichen Singles führte zu einem sogenannten Single-Day, der jährlich am 11. 11. stattfindet. Die Zahl „1" soll dabei den Single symbolisieren", informiert Kreid. Große chinesische Shop-Anbieter, wie etwa Alibaba, setzen an diesem Single-Day deutlich mehr als 10 Milliarden Euro um.



Schnäppchen in Down Under



„Click Frenzy" lautet die australische Initiative, die seit 2012 deutlich über eine Million Konsumenten verzeichnet. Dieser Schnäppchenverkauf findet am 15. November statt.



Cyber Monday



Am Montag nach dem Black Friday, also am 28. November, findet seit einigen Jahren der sogenannte „Cyber Monday" statt, an dem die großen Onlinehändler in Europa ebenfalls starke Preisreduktionen anbieten. „Und danach beginnt dann das traditionelle Weihnachtsgeschäft", so Kreid

