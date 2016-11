Gesundheit und Arbeit: Große Unterschiede bei den Fehlzeiten der Beschäftigten

Durchschnittlich 16,1 Arbeitsunfähigkeitstage (AU-Tage) pro Person weisen die Berufstätigen im Jahr 2015 auf. Das entspricht einem Krankenstand von 4,4 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr zeigen sich erstaunlicherweise trotz einer starken Grippewelle zum Beginn des Jahres 2015 keine Veränderungen (2014: 16,0 AU-Tage bzw. 4.4% Krankenstand).



Reinigungskräfte im Schnitt doppelt so lang krank wie Beschäftigte im IT-Bereich



Zwischen einzelnen Berufsgruppen gibt es aber deutliche Unterschiede: Mit 23 AU-Tagen je Beschäftigtem sind die Reinigungsberufe bei den Fehlzeiten Negativ-Spitzenreiter, gefolgt von den Verkehrs- und Logistikberufen (22 AU-Tage) und den Sicherheitsberufen (20,5 AU-Tage). Dagegen weisen Beschäftige in den unternehmensbezogenen Dienstleistungsberufen - dazu zählen u.a. Berufe in Recht und Verwaltung sowie Medienberufe - (13,2 AU-Tage) oder im IT-Bereich (12,3 AU-Tage) wesentlich weniger Fehltage auf.



Arbeitsbedingungen bestimmen Krankheitsursachen von Fehlzeiten



Ein Blick auf die Krankheitsursachen offenbart: Berufe, die vor allem mit körperlich belastenden Tätigkeiten verbunden sind (z.B. Fertigungsberufe), sind vor allem durch Fehlzeiten aufgrund von Muskel- und Skeletterkrankungen geprägt. Dagegen zeigen sich bei Berufen mit hoher emotionaler Belastung (z.B. Gesundheitsberufe) besonders viele Fehltage aufgrund von Psychischen Störungen. Auch bei den Arbeitsunfällen zeigt sich ein eindeutiger Zusammenhang zwischen dem ausgeübten Beruf und den damit verbundenen Arbeitsbedingungen. Werden bei den im Hoch- und Tiefbau Tätigen im Schnitt 1,5 AU-Tage je Beschäftigtem durch einen Arbeitsunfall verursacht, so sind es bei den im Bereich Finanzdienstleistungen, Rechnungswesen und Steuerberatung Tätigen gerade einmal 0,1 AU-Tage.



Leiharbeiter haben mehr Fehlzeiten als festangestellte Beschäftige



Circa 1,7 AU-Tage sind Leih- bzw. Zeitarbeiter im Jahr 2015 länger arbeitsunfähig als Beschäftigte mit einem regulären Arbeitsvertrag mit starken Variationen je nach Berufsgruppe: Leih- bzw. Zeitarbeiter, die in Fertigungs- oder in Verkehrs- und Logistikberufen tätig sind, haben deutlich weniger Fehltage als die dortigen Festangestellte. Umgekehrt ist dieses Bild bei den Gesundheitsberufen, den Reinigungsberufen und den Bauberufen.



Markenkern Unternehmensnähe prädestiniert Betriebskrankenkassen für BGM/BGF in der Arbeitswelt



Betriebskrankenkassen verfügen schon seit langem über eine ausgewiesene Expertise und Erfahrung im Bereich Gesundheitsförderung bzw. Gesundheitsmanagement in Betrieben (BMG/BGF). Ein kleiner Ausschnitt aus der Vielzahl erfolgreicher Projekte ist auch im BKK Gesundheitsreports 2016 anhand praktischer Beispiele dargestellt. Neben den klassischen Bewegungsangeboten wird dabei auch immer mehr auf die psychische Gesundheit der Mitarbeiter eingegangen.



Das sich BGM/BGF auch für den Arbeitgeber rechnet, konnte unlängst eine Studie der Initiative Gesundheit und Arbeit zeigen: Allein aufgrund reduzierter Fehlzeiten sparen Betriebe im Schnitt 2,70 Euro mit jedem Euro, den sie für die Mitarbeitergesundheit ausgeben. Eine solche Investition lohnt sich also für beide Seiten.



Datenschatz BKK Gesundheitsreport



Nicht nur Fehlzeiten, sondern auch Kennzahlen zur ambulanten und stationären Versorgung sowie zu den Arzneimittelverordnungen sind im diesjährigen Report zu finden. Detaillierte Informationen sowie Tabellen und Grafiken gibt es unter:



www.bkk-dachverband.de/publikationen/bkk-gesundheitsreport



Der BKK Gesundheitsreport 2016 analysiert die Daten von 9,3 Millionen Versicherten, darunter 4,4 Millionen beschäftigte BKK Mitglieder. Der Report bietet damit ein repräsentatives Bild des Krankheitsgeschehens in der Arbeitswelt.



Krankenstand: Prozentualer Anteil der Krankgeschriebenen je Kalendertag. Für das Jahr 2015 wird dieser für die beschäftigten Mitglieder wie folgt ermittelt:



16,1 Arbeitsunfähigkeitstage (AU-Tage) je beschäftigtes Mitglied 16,1 ÷ 365 Tage x 100% = 4,4 Prozent.



Falldauer: Im Jahr 2015 dauerte bei den beschäftigten BKK Mitgliedern ein Krankheitsfall im Durchschnitt 11,7 Tage.

BKK Dachverband e.V.

Der BKK Dachverband vertritt 82 Betriebskrankenkassen und vier Landes-verbände. Sie repräsentieren insgesamt rund zehn Millionen Versicherte.

