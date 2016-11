Diabetes@Work Hauptstadtevent - Initiative zeigen für eine gesunde Arbeitswelt

Diabetes ist die zentrale Herausforderung in der Arbeitswelt, so ein Zwischenfazit der Initiative Diabetes@Work. Laut Weltgesundheitsorganisation leiden in Deutschland mehr als 7,5 Millionen Menschen an Diabetes Typ 2 – Tendenz steigend. Dabei ist ein Trend erkennbar: Was im Volksmund als „Alterskrankheit“ bezeichnet wird, trifft immer häufiger Menschen im berufsfähigen Alter. Eine ernstzunehmende Entwicklung für Unternehmen, die ein Risiko für die Beschäftigungsfähigkeit ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer darstellt.



Unter der Schirmherrschaft des Bundesministers für Gesundheit Hermann Gröhe diskutiert die Initiative Diabetes@Work daher auf ihrem Hauptstadtevent mit Gesundheitspolitikern der Bundestagsfraktionen das Thema Prävention und Kuration von chronischen Erkrankungen in der Arbeitswelt. Wie kann die Prävention von und das Leben mit chronischen Erkrankungen wie Diabetes am Arbeitsplatz gelingen? Wie schaffen es Unternehmen ihren Mitarbeitern passende Gesundheitsangebote zu unterbreiten und wie können sie dabei von Politik und Fachwelt bestmöglich unterstützt werden? Im Dialog mit Bundespolitikern, Gewerkschaften, Krankenkassen und Fachgesellschaften setzt die Initiative bei der Diskussionsveranstaltung Impulse für eine bessere Versorgung chronisch Kranker am Arbeitsplatz - insbesondere für Menschen mit Diabetes.



Der Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte ist neben der IG BCE[1] Hessen-Thüringen, dem Dachverband der Betriebskrankenkassen und Lilly Deutschland Partner der Initiative. Verbandspräsident Dr. Wolfgang Panter betont: „Nach dem Präventionsgesetz braucht Deutschland eine tragfähige Diabetesstrategie, um die Versorgung von Menschen mit Diabetes in ihrem Lebensumfeld zu stärken. Diese von der Fachwelt seit langem geforderte Strategie muss die Grundlage für bundesweite Aufklärung und regionale Versorgungspläne bilden.“



Volker Weber, Landesbezirksleiter der IG BCE Hessen-Thüringen unterstreicht die Relevanz von Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz: „Unternehmen müssen Verantwortung für die Gesundheit ihrer Angestellten übernehmen und betriebliches Gesundheitsmanagement als Führungsaufgabe begreifen. Frühzeitige Maßnahmen helfen, chronischen Erkrankungen wie Diabetes vorzubeugen.“



Viele Unternehmen haben erkannt, dass es sich lohnt, in die Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu investieren, jedoch ist dafür Unterstützung seitens der Politik gefragt. „Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen müssen in die Lage versetzt werden, sich aktiv für die Gesundheit ihrer Arbeitnehmer einzusetzen. Die Politik muss hier besser unterstützen, z.B. durch mehr Anreize für betriebliche Gesundheitsmaßnahmen“, erläutert Franz Knieps, Vorstand des Dachverbands der Betriebskassen, eine der Kernforderungen der Initiative.



Prof. Dr. Beate Kretschmer verantwortet Lillys gesamtgesellschaftliches Engagement rund um Diabetes in Deutschland. Als Partner der Initiative sei es dem Unternehmen wichtig, Aufklärung und Information zur Prävention und zum Umgang mit Diabetes voranzutreiben und eine bestmögliche Versorgung für Menschen mit Diabetes zu gewährleisten. „Versorgungsstrukturen lassen sich insbesondere durch den Aufbau regionaler Netzwerke stärken,“ so Kretschmer.



Das Hauptstadtevent ist die fünfte Veranstaltung der Initiative Diabetes@Work, bei der bisherige Erfahrungswerte vorgestellt und diskutiert werden. Zuvor war die Initiative zu Gast bei der Fraport AG in Frankfurt am Main, der Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH in Duisburg, der ContiTech AG in Erfurt sowie der Siemens AG in München. Bei den Unternehmen wurden „Best Practices“ für den Umgang mit chronischen Erkrankungen am Arbeitsplatz und von erfolgreichen Modellen der betrieblichen Gesundheitsförderung gesammelt. Bei Diskussionsrunden vor Ort wurden diese Beispiele sowie Kooperationen mit Krankenkassen, niedergelassenen Ärzten und weiteren Akteuren präsentiert. Im Austausch mit Landes- und Bundespolitikern diskutierte die Initiative zudem notwendige Rahmenbedingungen für erfolgreiche Prävention und Kuration in der Arbeitswelt.



Über die Initiative „Diabetes@Work“



Die Initiative „Diabetes@Work“ ist ein Zusammenschluss der Partner IG BCE Hessen-Thüringen, BKK-Dachverband, Verband der Betriebs- und Werksärzte und Lilly Deutschland. Gemeinsames Ziel ist es, Politik und Öffentlichkeit für das Risiko von chronischen Erkrankungen, speziell dem Diabetes, zu sensibilisieren, die Folgen für Arbeitnehmer, Unternehmen und Gesellschaft aufzuzeigen und den Austausch anhand von betrieblichen „Best Practice-Beispielen“ zu fördern. Weitere Informationen finden Sie unter www.diabetesatwork.de.



[1] Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie

