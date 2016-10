BKI Positionen mit Baupreisen 2016 / 2017 nach neuer VOB 2016

Positionen mit Baupreisen 2016 / 2017



Regelkonforme Positionstexte verbunden mit reellen Termin- und Kostenangaben sind wichtige Grundlagen für eine kompetente Ausführung. Für sichere Ausschreibung sowie Kosten- und Terminplanung bietet das BKI ab Oktober 2016 die Neuerscheinung „Positionen mit Baupreisen 2016 / 2017 auf CD-ROM“ nach neuer VOB 2016.



Mit statistischen Baupreisen Stand 2016 / 2017 für Neu- und Altbau



Jede Position enthält auch statistische Baupreise mit marktüblichen Preisspannen (min-von-mittel-bis-max-Werte). Alle Preisangaben entsprechen dem aktuellen Markt-Niveau. Insgesamt stehen dem Anwender über 23.000 aktuelle Vergabepreise zu 45 Neubau- und 41 Altbau-Leistungsbereichen zur Verfügung. Neu hinzugekommen ist der Leistungsbereich Aufzüge und Verglasungsarbeiten, sowie Positionen für barrierefreies Bauen. Und mit den integrierten Baukosten-Regionalfaktoren können die Bundesdurchschnittswerte auf den jeweiligen Land-oder Stadtkreis in Deutschland angepasst werden.



Von Fachverbänden geprüft – technisch auf dem neuesten Stand



Die neuen Leistungsbeschreibungen erstellen fachkundige Autoren mit Praxiserfahrung. Zudem erfolgt eine externe Qualitätskontrolle durch Fachverbände. Diese externen Prüfinstanzen sind zum Beispiel der Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima, der Bundesverband Farbe, Gestaltung Bautenschutz oder der Verband Holzbau Deutschland – Bund Deutscher Zimmermeister im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes. Auf diese Weise wird die fachliche Kommunikation zwischen planenden und ausführenden Berufen beim Bauablauf deutlich verbessert.



Einfache Integration in alle marktgängigen AVA-Programme



Die neuen BKI-Positionen 2016 / 2017 auf CD-ROM lassen sich problemlos mit Baupreisen per GAEB-Schnittstellen im aktuellen XML-Format in marktgängige AVA-Programme übertragen. Mit führenden AVA-Softwarehäusern bestehen Kooperations- und Vertriebsvereinbarungen: Architext, Bauer Software, Bechmann, G&W, Nevaris, COSOBA, One Tools, ORCA, RIB, SJ Software, SDS, Wesa und Softtech. Auch den Export nach Excel unterstützt die neue Version in verschiedenen Ausgabeoptionen.



Die Neuerscheinung können Interessierte bei BKI vier Wochen zur Ansicht mit Rückgabe-garantie (Versionen: Neubau oder Altbau je € 399,- / Neubau und Altbau € 699,- jeweils zzgl. MwSt.) oder bei den vorher genannten AVA-Softwarehäusern anfordern, Tel: 0711 954 854 -0, Email: info@bki.de.

