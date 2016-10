"Hütet eure Erlebnisse wie eine Flamme"

Weltjugendtag, Ferienlager, ein Konzerthighlight oder einfach eine beeindruckende Erfahrung in der Natur: Rund 350 Jugendliche aus dem ganzen Bistum, darunter etwa 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Weltjugendtags in Krakau, haben ihre Sommererlebnisse Revue passieren lassen. Beim Jugendgebetsabend mit Bischof Dr. Felix Genn am Abend des 30. Septembers ließen sie unter dem Motto „Erlebnis“ ihre ganz persönlichen Eindrücke in der Jugendkirche effata in Münster wiederaufleben. „Hütet diese Erlebnisse wie eine Flamme und erweckt sie immer wieder neu, damit sie nicht erlischt“, gab der Bischof den Jugendlichen mit auf den Weg.



Dass auch der Glaube mit einem gemeinsamen Erlebnis verbunden sein kann, verdeutlichte er ihnen in seiner Predigt. „Glaube ist nicht bloß eine Sache des Kopfes, Glaube lebt von Erfahrungen, Erlebnissen und Begegnungen“, sagte Genn. Beim Weltjugendtag in Krakau hätten Menschen, die an Jesus glauben, gemeinsam eine solche Erfahrung gemacht. „Und wir haben erlebt, dass man diese Erfahrung sogar mit zigtausend jungen Menschen teilen kann“, erklärte der Bischof.



Am stärksten habe er dies beim Nachtgebet, der sogenannten Vigil, unter freiem Himmel gespürt. „Vielleicht hat euch das genauso bewegt wie mich“, wandte er sich an die Jugendlichen. Bei Kerzenschein und in Stille hätten die jungen Menschen diese Erfahrung miteinander geteilt. „Da haben wir gespürt: Jesus ist nicht eine Idee, Jesus kann berühren und begeistern“, sagte Genn. „Und ich kann von Jesus erzählen, auch wenn jemand neben mir sitzt, der eine ganz andere Sprache spricht.“ Der Bischof ermutigte die Jugendlichen, ihre Erlebnisse tief im Herzen zu bewahren und zu überlegen, mit wem diese geteilt werden können.



„Wenn wir Großartiges erleben, wünschen wir uns oft, es würde für immer sein“, erklärte Diözesanjugendseelsorger Hendrik Drüing, nachdem das Lied „An Tagen wie diesen“ von den „Toten Hosen“ im Kirchenraum verklungen war. Die Erlebnisse und Begegnungen, von denen sich die Jugendlichen wünschen, dass sie bleiben, konnten sie anschließend über einen Beamer mit den Anwesenden teilen.



Passend fand Vera Jacobs aus Straelen das Thema „Erlebnis“ mit Blick auf den zurückliegenden Weltjugendtag. „Ja, wir haben wirklich viel erlebt, ob in der Gastfamilie, auf den Fahrten oder bei den Großveranstaltungen“, sagte die 25-Jährige. Mitreisende Leonie Göcke (22) stimmte ihr zu: „Durch den Jugendgebetsabend habe ich über viele Erlebnisse noch einmal nachgedacht und sie richtig schätzen gelernt, auch wenn sie schon länger zurückliegen“, erklärte sie.



Im Anschluss an den Jugendgebetsabend ging es für die Weltjugendtagsfahrer mit einem Nachtreffen im benachbarten Pfarrheim St. Martini weiter. Bei Fotos und Spielen tauschten sich die Jugendlichen über ihre Erlebnisse aus und stimmten schließlich lauthals in die Weltjugendtags-Hymne „Selig, die Barmherzigen“ ein. „Das war das Beste“, zeigte sich Clara Hölken aus Münster begeistert. „Alle konnten das Lied noch, das hat gezeigt, dass wir eine Gemeinschaft sind.“

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren