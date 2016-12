Bilder für die Bandbreite des Lebens

Laken und Matratzen als Schauplätze der weiblichen Menschwerdung: So hat die Künstlerin Monika Brenner 2011 Heiles und Brüchiges in Lebensläufen von Frauen dargestellt. Einen daraus entwickelten "Heils- und Leidensweg für Frauen" können Gruppen, Verbände, Pfarreien und Institutionen kostenfrei beim Referat Frauenseelsorge des Bistums Münster ausleihen und ausstellen, insbesondere zur Gestaltung der Fastenzeit.



Der "Heils- und Leidensweg für Frauen" besteht aus auf sieben großen Laken gedruckten Fotografien, die die Installationen der Künstlerin zeigen. Gestaltet hatte Monika Brenner die-se anlässlich der "Entdeckungstour für die Seele", die das Referat Frauenseelsorge 2011 veranstaltet hatte.



Die Laken können beispielsweise im Kirchenraum auf dem Boden oder - wie im Original - auf Matratzen ausgebreitet werden. Begleitend bietet ein Textheft Anregungen für eine Wegliturgie, die Lebens- und Leidensthemen von Frauen wie häusliche Gewalt, Salbung und Empathie nachspürt. Zu jeder Station werden außerdem Bildkarten zur Verfügung gestellt, mit denen die Besucher Impulse mit in den Alltag nehmen können.



Auf den ersten Blick mutet ein solcher auf Laken über Matratzen gestalteter Heils- und Leidensweg von Frauen seltsam an, vielleicht sogar anstößig. Jedoch kann eine Matratze bildhaft für die Bandbreite des Lebens stehen, schließlich ist sie Ort von Leben, Liebe und Leiden. Auf ihr werden Kinder geboren und sterben Menschen, lieben sich Menschen, liegen Kranke, Träumende ebenso wie Alb-Träumende.



Der Heils- und Leidensweg von Monika Brenner provoziert. Die Künstlerin holt das Leiden Christi in den menschlichen Alltag. Schließlich ist Gott Mensch geworden - diese biblische Provokation ist das Thema der künstlerischen Installation.



Die Ausleihe der sieben Stationslaken, ein Exemplar des Textheftes und 25 Bildkartensets sind kostenfrei. Lediglich das Rückporto muss übernommen werden. Textheft und Bildkarten können auch separat gegen Gebühr bestellt werden.



Weitere Informationen gibt es im Referat Frauenseelsorge unter Tel. 0251 / 495-570, per E-Mail unter frauen@bistum-muenster.de sowie im Internet unter www.bistum-muenster.de/Frauen. Unter diesen Kontaktdaten kann der ,Heils- und Leidensweg für Frauen' auch entliehen werden.

Bistum Münster









Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren