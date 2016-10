Das Kulturamt und die Wirtschaftsförderung Bremerhaven (BIS) bieten einen "Crashkurs Kultursponsoring" an

Kreativen Köpfen mangelt es nicht an guten Ideen und persönlichem Einsatz – für die erfolgreiche Umsetzung muss aber auch ein entsprechendes Budget zur Verfügung stehen. Doch das ist häufig ein Problem, an dem viele interessante Projekte scheitern. „Dann sucht euch doch einen Sponsor" – leichter gesagt als getan!



Im September starteten die BIS und das Kulturamt Bremerhaven in Kooperation eine Seminarreihe speziell zur Unterstützung der Bremerhavener Kultur- und Kreativwirtschaft. In einem weiteren Kurs dieser Reihe geht es um das wichtige Thema Kultursponsoring:



Kulturamtsleiterin Dorothee Starke wird in dem Seminar u. a. der Frage nachgehen, was die Wirtschaft am Sponsoring interessiert. Denn Sponsoring sollte ein Geschäft von Partnern auf Augenhöhe sein, das beiden Seiten im Bestfall über Jahre Nutzen bringt. Gemeinsam mit den Teilnehmenden wird sie ein kurzes Sponsoringkonzept erarbeiten und diskutieren.



Das Seminar mit anschließendem get-together findet statt am Montag, 28. November, in der Zeit von 15 – 18 Uhr. Veranstaltungsort ist die Werkstatt 212 mit dem Kultur-Café „Findus", Bürgermeister-Smidt-Straße 212 (Alte Bürger). Die Teilnahme ist kostenlos. Eine verbindliche Anmeldung ist erforderlich und wird bis zum 21.11. erbeten. Weitergehende Informationen und Anmeldung beim Kulturamt Bremerhaven, Frau Dirks (Tel.: 0471-590 2120 / klara.dirks@magistrat.bremerhaven.de)



