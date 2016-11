Weihnachtsoper in der Biosphäre

In der tropischen Pflanzenwelt der Biosphäre Potsdam steht am 9., 10. und 11. Dezember 2016 die Weihnachtsoper „Hänsel und Gretel“ auf dem Programm. Die Konzerte versprechen künstlerischen Genuss auf höchstem Niveau passend zur Adventszeit.



Bereits die Operetten-Aufführungen und das Grusel-Konzert mit dem Collegium musicum erfreuten sich im vergangenen Jahr sich großer Beliebtheit. Deshalb gastiert das Sinfonieorchester Collegium musicum Potsdam im Dezember 2016 nun zum dritten Mal in der Tropenhalle mit einer Oper, die zur Vorweihnachtszeit passt: „Hänsel und Gretel“ das berühmte Opernstück von Engelbert Humperdinck, wird vom Potsdamer Sinfonieorchester Collegium musicum in einer szenisch-konzertanten Aufführung präsentiert.



Neben dem Orchester Collegium musicum werden viele Gesangs-Solisten und die Mädchen Schola St. Antonius an der Aufführung mittwirken. Die Gäste können sich auf einen gelungenen Konzert-Abend in einer außergewöhnlichen Atmosphäre freuen.



Die Aufführungen finden am Freitag, den 9. Dezember um 19:30 Uhr, am Sonnabend, den 10. und Sonntag, den 11. Dezember jeweils um 16:00 Uhr statt.



Passend zum Ohrenschmaus wartet auf die Gäste nach dem Konzert am Sonnabend und Sonntag ein kulinarisches Erlebnis im Tropenrestaurant mit Blick auf den Wasserfall. Mit dem vorweihnachtlichen Dinner sichert man sich nicht nur einen leckeren Gaumenschmaus, sondern auch die besten Plätze beim Weihnachtskonzert in der Biosphäre Potsdam.



Die Tickets für das Opernkonzert ohne Dinner kosten 15,00 bis 21,00 Euro (ermäßigt 10,00 bis 16,00 Euro) zzgl. Gebühren und sind bei den regulären Vorverkaufsstellen und über Eventim erhältlich.



Die Dinner-Tickets, die es leider nur noch für die Vorstellungen am Sonnabend und Sonntag gibt, sind für 35,00 bis 41,00 Euro, ermäßigt für 30,00 bis 36,00 Euro sowie für Kinder für 20,00 bis 26,00 Euro ausschließlich in der Biosphäre Potsdam erhältlich und können persönlich innerhalb der Öffnungszeiten an der Kasse der Biosphäre Potsdam abgeholt oder über die Hotline der Biosphäre 0331 / 550 74 0 bestellt werden.



Kleine Snacks und Getränke stehen darüber hinaus im Café Tropencamp am Urwaldsee zur Verfügung. Für die Pause kann dort gern ein Tisch reserviert werden.

