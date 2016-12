Tropische Weihnachten in der Biosphäre Potsdam

Das Weihnachtsfest und der Beginn des neuen Jahres stehen vor der Tür. Wenn aber der Heilige Abend vorbei ist und die Familien raus aus den eigenen vier Wänden wollen, ist eines der ersten Ziele in der Region die Biosphäre Potsdam. Hier kann man das ganze Jahr Sommer genießen und das üppige Grün des Urwalds mit 20.000 tropischen Pflanzen erleben.



Dazu gibt es in diesem Jahr ein tolles Weihnachtsferienprogramm: Beim „Schokoladenworkshop für Groß und Klein“ können Kinder und Erwachsene täglich um 14:30 Uhr in den Potsdamer Tropen die Geheimnisse rund um die Kakaofrucht lüften und kleine Köstlichkeiten herstellen. Da die Nachfrage sehr groß ist, lohnt sich eine schnelle Anmeldung telefonisch unter 0331-550740 oder per E-Mail unter info@biosphaere-potsdam.de. Denn es gibt nur noch wenige Tickets für die Workshops am 26. Dezember 2016 sowie am 2. und 3. Januar 2017.



Aber in der Biosphäre Potsdam können die Besucher nicht nur die Stimmung rund um Weihnachten und Neujahr genießen: In der Potsdamer Tropenwelt gibt es derzeit zwei Ausstellungen, die einen Besuch ganz besonders lohnen: In der gesamten Tropenhalle ist die Dauerausstellung „Biosphäre – Geniale Natur“ zu sehen, und im oberen Foyer am Ende des Biosphäre-Rundgangs können die Arbeiten von Katia David und Sven Delitz unter dem Titel „statt Dschungel“ bestaunt werden.



Ob beim Schokoladenworkshop oder beim Blick hinter die Geheimnisse der genialen Natur – vor der Entdeckungsreise durch den Tropenwald können sich die Biosphäre-Besucher bei den beliebten Tropenbrunches stärken. Hier werden den Gästen zahlreiche leckere kalte und warme Gerichte geboten und dazu Getränke wie Kaffee, Tee, Frühstückssaft und Minze-Limettenwasser ohne Grenzen gereicht. Zur Begrüßung erhält jeder Gast einen Cocktail aus der Kokosnuss. Leider ist der Weihnachtsbrunch am 26. Dezember schon ausgebucht. Tickets gibt es aber noch für das Katerfrühstück am 1. Januar. Besser kann das neue Jahr nicht beginnen: Unter Palmen am Urwaldsee entspannen und dazu ein wunderbares Frühstück genießen. Dazu können kleine Gaumenfreuden bestellt werden, die den Kater vom Feiern ganz schnell verschwinden lassen.



Karten gibt es auch für den Neujahrsbrunch am 8. Januar 2017. Der Neujahrsbrunch bekommt eine besonders schwungvolle Note, wird er doch durch die Musik des wunderbaren Swing-Quintetts „Viola con Padrinos“ rund um die Sängerin Viola Woigk begleitet. Da diese Karten in der Regel sehr schnell vergriffen sind, sollten potenzielle Besucher die Karten entweder per Telefon unter 0331-550740 oder per E-Mail bei info@biosphaere-potsdam.de reservieren.



Während der festlichen Tage gibt es in der Biosphäre besondere Öffnungszeiten: Am 24. und 31. Dezember ist die Biosphäre von 10:00 bis 14:00 Uhr geöffnet, letzter Einlass ist um 12:30 Uhr. Am 25. und 26. Dezember ist die Potsdamer Tropenwelt jeweils von 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr geöffnet, Einlassschluss ist um 17:30 Uhr. Am 1. Januar ist die Biosphäre Potsdam von 13:00 bis 19:00 Uhr geöffnet. Der letzte Einlass ist um 17:30 Uhr.



Das Programm vom 23. Dezember 2016 bis 3. Januar 2017 im Detail:



Täglich, ganztägig



Dauerausstellung „Biosphäre – Geniale Natur“



Die Biosphäre-Besucher können sich auf eine spannende Ausstellung freuen. Auf der Tour durch die Biosphäre Potsdam werden zahlreiche Exponate die Geheimnisse der Natur preisgeben. Die Menschen haben diese Geheimnisse entdeckt, der Natur abgeschaut und in der Industrie und in der Technik übernommen. Hier können die Besucher diese verborgenen Schätze der Natur entdecken und mit neuen Eindrücken durch die tropischen Wälder der Biosphäre Potsdam wandeln.



Der Besuch der Ausstellung ist im Biosphäre-Eintrittspreis enthalten.



Täglich, ganztägig



„statt Dschungel“ – eine Ausstellung von Katia David und Sven Delitz



Eine Gemeinschaftsarbeit zweier Berliner Künstler: Sven Delitz präsentiert großformatige Fotografien, Katia David zeichnet und malt. Beide Künstler eint die Faszination für Tiere und Natur. Ob Dschungel oder Stadt: Das Tier steht bei dieser Ausstellung immer im Mittelpunkt und rückt die Stadt – oder das Statt? – näher an den Dschungel heran. Zu sehen ist die Ausstellung im oberen Foyer am Ende des Rundgangs durch die Potsdamer Tropenwelt.



Der Besuch der Ausstellung ist kostenfrei und ohne Biosphäre-Eintritt möglich.



Täglich, 12:00 Uhr



Mitmach-Koi-Fütterung



Die Bewohner des Urwaldsees am Tropencamp warten täglich pünktlich um 12:00 Uhr gespannt: Dann finden hier die öffentlichen Koi-Fütterungen statt. Die Experten der Biosphäre erklären dabei viel Wissenswertes rund um die intelligenten Tiere.



Treffpunkt: Urwaldsee am Café Tropencamp.



Die Teilnahme ist im Eintrittspreis enthalten.



Freitag, 23. Dezember 2016, 14:30 Uhr



Schokoladenworkshop für Groß und Klein



Leider schon ausgebucht!



Sonntag, 25. Dezember 2016, 14:30 Uhr



Schokoladenworkshop für Groß und Klein



Leider schon ausgebucht



Montag, 26. Dezember 2016, 10:00-14:00 Uhr



Weihnachtsbrunch „Gans klassisch“



Leider schon ausgebucht.



Montag, 26. Dezember 2016, 14:30 Uhr (Nur noch wenige Tickets verfügbar!)



Schokoladenworkshop für Groß und Klein



Auch in diesem Jahr hat sich die Biosphäre Potsdam eine ganz besondere Aktion zu den Weihnachtsferien ausgedacht. Ein gemeinsamer Schokoladenworkshop für Groß und Klein lüftet die Geheimnisse rund um die Kakaofrucht und lädt zum Herstellen der kleinen Köstlichkeiten ein. Der Workshop kostet 6,50 Euro zuzüglich zum Tageseintritt. Eine Voranmeldung unter 0331 550 74 0 oder info@biosphaere-potsdam.de ist notwendig. Es gibt eine Teilnehmerbegrenzung von 12 Personen pro Workshop. Sollten am Tag selber aber noch Plätze frei sein, können spontan noch Gäste mit aufgenommen werden.



Dienstag, 27. Dezember 2016, 14:30 Uhr



Schokoladenworkshop für Groß und Klein



Leider schon ausgebucht!



Mittwoch, 28. Dezember 2016, 14:30 Uhr



Schokoladenworkshop für Groß und Klein



Leider schon ausgebucht!



Donnerstag, 29. Dezember 2016, 14:30 Uhr



Schokoladenworkshop für Groß und Klein



Leider schon ausgebucht!



Freitag, 30. Dezember 2016, 14:30 Uhr



Schokoladenworkshop für Groß und Klein



Leider schon ausgebucht!



Sonntag, 1. Januar 2017, ab 13:00 Uhr



Katerfrühstück in der Biosphäre Potsdam



Besser kann das neue Jahr nicht starten: Nach der Silvesterparty unter Palmen am Urwaldsee entspannen und dazu ein wunderbares Frühstück genießen. Dazu können die Gäste kleine Gaumenfreuden bestellen, die den Kater vom Feiern ganz schnell verschwinden lassen. Neben klassischen Frühstücksköstlichkeiten wie selbstgemachtem Brot, Brotaufstrichen und Marmelade, reicht das Biosphäre-Team unlimitiert Kaffee, ein Glas frisch gepressten Orangensaft und ein Glas Sekt. Der Preis für das Frühstück beträgt 13,00 Euro pro Person zuzüglich Biosphäre-Eintritt. Dazu können die Gäste sich ihr persönliches Katerfrühstück zusammenstellen:



Sauer eingelegter Hering: 3,00 Euro pro Portion



Tortilla mit Speck und Zwiebeln: 4,00 Euro pro Stück



Roastbeef: 4,50 Euro pro Portion



Rinderbouletten: 4,50 Euro für 3 Stück



Green Smoothie: 3,50 Euro



Laugenstange: 1,50 Euro



Sonntag, 1. Januar 2017, 14:30 Uhr



Schokoladenworkshop für Groß und Klein



Leider schon ausgebucht!



Montag, 2. Januar 2017, ganztägig



Seniorentag



Montag ist Seniorentag! Für alle Besucher ab 60 Jahren sind ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee im Eintrittspreis enthalten. So kann der Rundgang durch den Tropengarten gemütlich bei Kaffee und Kuchen mit Blick auf den Urwaldsee ausklingen. Das Angebot gilt nicht an gesetzlichen Feiertagen.



Montag, 2. Januar 2017, 14:30 Uhr



Schokoladenworkshop für Groß und Klein



Dienstag, 3. Januar 2017, 14:30 Uhr



Schokoladenworkshop für Groß und Klein



