Taschenlampenabenteuer in den Potsdamer Tropen

Das ist das Veranstaltungsprogramm der Biosphäre Potsdam im November 2016. Über eine Berücksichtigung in Ihren Medien würden wir uns freuen.



Mit dem November sind auch wieder die langen Nächte in der Biosphäre Potsdam angebrochen. Was gibt es da besseres, als die besonders beliebten Taschenlampenabenteuer wieder ins Programm zu nehmen. Am 11. November um 18:30 Uhr startet für Klein und Groß der fantastische Trip durch den nächtlichen Regenwald unter dem Motto „Nachts im Dschungel“. In den Potsdamer Tropen darf im November auch wieder geschlemmt werden: Am 27. November lädt das Restaurant der Biosphäre wieder zu seinem leckeren Tropenbrunch ein. Und da diese Termine relativ schnell ausgebucht sind, der 13. November ist schon ausgebucht, sollten sich potentielle Gäste schnell ihre Tickets sichern. Entweder per Telefon 0331-550740, per E-Mail info@biosphaere-potsdam.de oder im Internet bei www.reservix.de. An jedem Montag ist dann wieder Seniorentag der Biosphäre. Hier gibt es für die Biosphäre-Gäste die älter als 60 Jahre sind, zum Eintritt eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen gratis. An den Wochenenden sowie an jedem Tag in der Woche steht um 12:00 Uhr die Koi-Fütterung am Urwaldsee auf dem Programm.



Am Ende des Rundgangs durch die Biosphäre gibt es eine weitere Ausstellung zu sehen: „statt Dschungel“ heißt sie und zeigt die Gemeinschaftsarbeit der beiden Berliner Künstler Katia David und Sven Delitz. Motive und Titel der Ausstellung passen hervorragend in die Potsdamer Tropenwelt.



Zu weiteren spannenden Themen des Tropenhauses finden an den Wochenenden regelmäßig Führungen statt. Zusammen mit den Expertinnen und Experten der Biosphäre geht es auf eine spannende Entdeckungsreise, die viel Wissenswertes, Erstaunliches und Amüsantes vermittelt.

