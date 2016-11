Adventsbrunch in der Biosphäre

In der Biosphäre Potsdam können die Besucher nicht nur dem Regenwald auf der Spur sein: In der Potsdamer Tropenwelt gibt es derzeit drei verschiedene Ausstellungen: In der gesamten Tropenhalle ist die Dauerausstellung „Biosphäre – Geniale Natur“ zu sehen, im Foyer kann man in der Ausstellung „Zukunftsprojekt Energiewende“ eine spannende Reise in die Zukunft machen und im oberen Foyer am Ende des Biosphäre-Rundgangs können die Arbeiten von Katia David und Sven Delitz unter dem Titel „statt Dschungel“ bestaunt werden.



Ob die Vielfalt des Regenwaldes oder die Möglichkeiten der Energiewende – vor ihrer Entdeckungsreise durch den Tropenwald können sich die Biosphäre-Besucher bei den beliebten Tropenbrunches stärken. Leider ist der Adventsbrunch an diesem Wochenende schon ausgebucht, aber für die Brunchtermine am 4. und 18. Dezember gibt es noch Restkarten. Da diese Karten schnell vergriffen sind, sollten potentielle Besucher die Karten schnell entweder per Telefon unter 0331-550740, per E-Mail bei info@biosphaere-potsdam.de reservieren. Tickets gibt es auch noch für das Katerfrühstück am 1. Januar und den Neujahrsbrunch am 8. Januar 2017. Der Neujahrsbrunch bekommt eine besonders schwungvolle Note, wird er doch durch die Musik des wunderbaren Swing-Quintetts „Viola con Padrinos“ rund um die Sängerin Viola Woigk begleitet.



Das Programm am Wochenende im Detail:



Täglich, ganztägig



Dauerausstellung „Biosphäre – Geniale Natur“



Die Biosphäre-Besucher können sich auf eine spannende Ausstellung freuen. Auf der Tour durch die Biosphäre Potsdam werden zahlreiche Exponate die Geheimnisse der Natur preisgeben. Die Menschen haben diese Geheimnisse entdeckt, der Natur abgeschaut und in der Industrie und in der Technik übernommen. Hier können die Besucher diese verborgenen Schätze der Natur entdecken und mit neuen Eindrücken durch die tropischen Wälder der Biosphäre Potsdam wandeln.



Der Besuch der Ausstellung ist im Biosphäre-Eintrittspreis enthalten.



Täglich, ganztägig



„statt Dschungel“ – eine Ausstellung von Katia David und Sven Delitz



Eine Gemeinschaftsarbeit zweier Berliner Künstler: Sven Delitz präsentiert großformatige Fotografien, Katia David zeichnet und malt. Beide Künstler eint die Faszination für Tiere und Natur. Ob Dschungel oder Stadt: Das Tier steht bei dieser Ausstellung immer im Mittelpunkt und rückt die Stadt – oder das Statt? – näher an den Dschungel heran. Zu sehen ist die Ausstellung im oberen Foyer am Ende des Rundgangs durch die Potsdamer Tropenwelt.



Der Besuch der Ausstellung ist kostenfrei und ohne Biosphäre-Eintritt möglich.



Bis 1. Dezember 2016, ganztägig



„Zukunftsprojekt Energiewende“ – Ausstellung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt



Eine spannende Reise in die Zukunft: An 15 interaktiven Stationen wird Energie neu entdeckt. Mithilfe einer Comic-Maschine können die Besucher ihre individuelle Postkarte ausdrucken, einen Chat voller Energie verfolgen und durch clevere Vernetzung LEDs zum Leuchten bringen. Die Ausstellung kann auch ohne Biosphäre-Eintritt besucht werden.



Täglich, 12:00 Uhr



Mitmach-Koi-Fütterung



Die Bewohner des Urwaldsees am Tropencamp warten täglich pünktlich um 12:00 Uhr gespannt: Dann finden hier die öffentlichen Koi-Fütterungen statt. Die Experten der Biosphäre erklären dabei viel Wissenswertes rund um die intelligenten Tiere.



Treffpunkt: Urwaldsee am Café Tropencamp.



Die Teilnahme ist im Eintrittspreis enthalten.



Sonnabend, 26. November 2016, 15:00 Uhr



Führung „Biologische Vielfalt im Regenwald“



Die Führung ist leider schon ausgebucht



Sonntag, 27. November 2016, 10:00-14:00 Uhr



Adventsbrunch



Leider schon ausgebucht

