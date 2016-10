Bilfinger Real Estate und DZ BANK erweitern ihre Zusammenarbeit

Die DZ BANK und Bilfinger Real Estate haben ihren bestehenden Vertrag für das Immobilienmanagement von Gebäuden der DZ BANK in Frankfurt am Main erweitert. Bilfinger Real Estate betreut zusätzlich zu den Bürotürmen City Haus I, City Haus II und Westend Tower, die sich im Frankfurter Bankenviertel befinden, neue sowie neu angemietete Flächen auf dem Gelände der Bank. Bei den neu betreuten Flächen handelt es um den "Pavillon", einen Neubau der DZ BANK in der Erlenstraße, sowie das Bürogebäude Rand 1+2 in der Westendstraße.



Mit der Erweiterung des Immobilienmanagement-Auftrags verantwortet Bilfinger Real Estate im Auftrag der DZ BANK das technische und kaufmännische Property Management, die Koordination der Facility Management Leistungen, das Baumanagement sowie das Umzugs- und Veranstaltungsmanagement in fünf Gebäuden mit insgesamt ca. 150.000 Quadratmetern Büro- und Handelsfläche.



Der im Sommer dieses Jahres fertiggestellte Pavillon mit 3.400 Quadratmetern Fläche beherbergt die Kindertagesstätte der DZ BANK mit 45 Betreuungs-plätzen, eine hochwertig ausgestattete Mitarbeiter-Kantine sowie Konferenz- und Besprechungsetagen. Das Bürogebäude Rand 1+2 in der Westendstraße 1 hat eine Gesamtfläche von knapp 8.900 Quadratmetern.



Dr. Ralf Lehmann, Geschäftsführer Bilfinger Real Estate und Head of Property Management: „Wir managen den Unternehmenssitz der DZ BANK bereits seit 1986. Auf diese langjährige Zusammenarbeit mit einem unserer größten Property-Management-Kunden sind wir stolz und freuen uns über das Vertrauen der DZ BANK und ihre Zufriedenheit mit unserer Leistung.“

Über die Bilfinger Real Estate GmbH

Bilfinger Real Estate bietet ganzheitliche Beratungs- und Managementleistungen für Immobilien aller Nutzungsarten. Mit Standorten und Partnern in über 20 Ländern begleitet Bilfinger Real Estate Fondsgesellschaften, Versicherungen, Banken, die öffentliche Hand, Entwickler, Eigentümer und Nutzer bei allen Entscheidungen rund um die Immobilie - angefangen von der Investition über die Entwicklung, das Management und die Optimierung bis zum Verkauf. Die Unternehmensgruppe zählt mit 2.800 Mitarbeitern und einem betreuten Immobilienvermögen im Wert von 61 Milliarden Euro zu den führenden Immobiliendienstleistern in Europa. Bilfinger Real Estate ist ein Portfoliounternehmen des Finanzinvestors EQT.





