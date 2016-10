Apleona - neuer Name für Immobiliengeschäft von Bilfinger

Hunderte Kunden, Geschäftspartner, Lieferanten und Mitarbeiter hatten sich bei der Expo Real in München auf dem Messestand versammelt als der neue CEO Dr. Jochen Keysberg das Geheimnis lüftete: „Apleona“ – so lautet der neue Name für das an den schwedischen Finanzinvestor veräußerte Bilfinger Segment Building and Facility. Sitz des Unternehmens ist Neu-Isenburg. Kunden sind große Industrieunternehmen, Banken und Versicherungen sowie Fondsgesellschaften und die öffentliche Hand. Apleona ist in über 30 Ländern mit einem breiten Portfolio an Dienstleistungen rund um Immobilien und Industrieanlagen tätig. Im Jahr 2015 wurde mit 22.000 Mitarbeitern ein Umsatz von 2,5 Milliarden Euro erzielt. Unter dem Dach von Apleona bleiben bekannte und im Markt gut platzierte Marken wie HSG oder GVA bestehen. Mit Blick auf den neuen Namen erklärt Keysberg: „Wir sind stolz, dass es uns gelungen ist, einen gut klingenden, international verwendbaren und sehr merkfähigen Namen gefunden zu haben. Unser Ziel ist es, Apleona international als starke Marke für integrierte Immobiliendienstleistungen zu etablieren.“Dabei spielen für Keysberg vier Themen eine zentrale Rolle: So will er bei Apleona die Internationalisierung der Geschäftsbereiche vorantreiben, den Kunden verstärkt integrierte Leistungen anbieten und die technische Kompetenz im Bereich Energieeffizienz weiter ausbauen. Darüber hinaus werde das Unternehmen eine Vorreiterrolle beim Thema Digitalisierung einnehmen.



Über Apleona



Apleona erbringt Leistungen für den gesamten Lebenszyklus der Immobilie – angefangen von der Investition über die Planung, den Bau und das Management bis hin zu Optimierung und Verkauf. Das Kundenportfolio umfasst Corporates, Banken, Versicherungen sowie Fondsgesellschaften und die öffentliche Hand in über 30 Ländern auf fünf Kontinenten. Im Geschäftsjahr 2015 erwirtschaftete Apleona mit rund 22.000 Mitarbeitern eine Leistung in Höhe von insgesamt rund 2,5 Milliarden Euro. Apleona gehört zum Portfolio des Finanzinvestors EQT.

