Neue Herausforderungen am Übergang von Schule und Beruf

Die enge Zusammenarbeit von Schulen und Unternehmen ist ein entscheidender Erfolgsfaktor sowohl für die Berufs- und Studienorientierung in den Schulen wie auch für die Fachkräftesicherung in den Unternehmen. Akteure aus Schule und Wirtschaft bereiten sich für die bundesweite Jahrestagung SCHULEWIRTSCHAFT Deutschland, die am 27. und 28. Oktober 2016 im comcenter Brühl in Erfurt stattfindet, vor. Es werden rund 40 Vertreterinnen und Vertreter der jeweiligen Landesnetzwerke SCHULEWIRTSCHAFT erwartet.



In der Jahrestagung entscheiden die SCHULWIRTSCHAFT-Akteure über strategische Fragen der Weiterentwicklungen im Netzwerk. Im Erfahrungsaustausch geben sie Anregungen für die Initiierung zukünftiger Vorhaben, um Inspirationen in ihre Region mitnehmen zu können. Außerdem präsentiert sich der Gastgeber, SCHULEWIRTSCHAFT Thüringen, im Rahmen einer Betriebserkundung bei NT.AG Erfurt.



Die beiden Bundesvorsitzenden - für die schulische Seite Dr. Alfred Lumpe und für die Seite der Wirtschaft Dr. Wolfgang Malchow – führen durch die Tagung. Neue Ergebnisse und Materialien zum SCHULEWIRTSCHAFT-Schwerpunktthema „Alle Potenziale entfalten!“ werden diskutiert und Impulse für zukünftige Projekte gegeben. BA-Arbeitsmarktvorstand Detlef Scheele wird mit den Teilnehmern aktuelle Herausforderungen am Übergang Schule-Beruf erörtern.



Das Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft e. V. und SCHULEWIRTSCHAFT Thüringen feiern dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum. Aus diesem Grund findet am 27. Oktober 2016 um 17:00 Uhr - direkt im Anschluss nach der Tagung - eine Jubiläumsveranstaltung im Theater „Die Schotte“ statt und lässt die erfolgreichen 25 Jahre Revue passieren. Bei der Jubiläumsveranstaltung erwartet die Gäste nach der Begrüßung durch den Vorstand das interaktive Theaterstück „Teatrapak“.



SCHULEWIRTSCHAFT ist das Netzwerk für partnerschaftliche Zusammenarbeit von Schule und Wirtschaft – regional verankert, bundesweit vernetzt. SCHULEWIRTSCHAFT bringt Schulen und Unternehmen zusammen, damit Jugendlichen der Übergang in die Berufswelt und Unternehmen die Fachkräftesicherung gelingt.



Experten initiieren und gestalten die Zusammenarbeit von Schulen und Unternehmen bundesweit in mehr als 400 Arbeitskreisen, davon 18 in Thüringen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.schule-wirtschaft-thueringen.de.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren