14 Schulen mit dem Thüringer Berufswahl-SIEGEL ausgezeichnet

Zum nunmehr elften Mal wird am 05.10.2016 Erfurt die vorbildhafte Berufs- und Studienorientierung an Thüringer Schulen mit dem Qualitätssiegel "Thüringer Berufswahl-SIEGEL" ausgezeichnet. Aus den Händen von Dr. Christina Kindervater, Abteilungsleiterin im Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, sowie von Vertretern aus den fünf Staatlichen Schulämtern Thüringens nehmen Schulleiter, Lehrer und Schüler die begehrte Ehrung in den Räumen der Stadtwerke Erfurt entgegen. In diesem Jahr erhalten 14 Thüringer Schulen für ihre nachhaltigen Leistungen im Kontext einer gelungen Berufs- und Studienwahlorientierung die Plakette zur Re-Zertifizierung.



Im Rahmen des Bewerbungsverfahrens waren Expertenteams Vorort und haben an Thüringer Förderzentren, Regelschulen und Gymnasien die Qualität der Berufs- und Studienorientierung bewertet. Die Vertreter aus Unternehmen, von Kammern und Verbänden, der Agenturen für Arbeit, des Thüringer Bildungsministeriums, der Landesarbeitsgemeinschaft SCHULEWIRTSCHAFT, der Landeselternvertretung und der Bundeswehr prüften in den Bewerberschulen, wie sich Schüler langfristig und individuell auf die Berufs- und Studienwahl vorbereiten können, dabei Orientierung und Hilfestellung von ihren Lehrern, Eltern und dem schulischen Umfeld erhalten.



Das Fazit der Experten ist, dass in den ausgezeichneten Schulen mit klaren Konzepten, nachhaltigen Aktivitäten und festen regionalen Partnern daran gearbeitet wird, dass die jungen Menschen



- verschiedene Bildungswege kennen,

- wissen, welche persönlichen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Neigungen sie besitzen,

- ihre Berufs- und Studienwahl begründen können und

- aktiv ihren individuellen Bewerbungsprozess gestalten sowie

- eine Bewerbungsstrategie entwickeln und umsetzen können.



Eine systematische und alltagsintegrierte Berufs- und Studienorientierung in allen allgemeinbildenden Thüringer Schulen kann die Jugendlichen in der Bewusstheit ihrer Berufs- und Studienwahlentscheidung und in der Vorbereitung auf die Ausbildungs- und Studienanforderungen stärken.



Schließlich ist eine gute und langfristig angelegte Berufswahlorientierung eine entscheidende Voraussetzung für eine erfolgreiche Berufs- und Studienwahl.



Das Thüringer Berufswahl-SIEGEL regt Schulen an, mit klaren Zielen, nachhaltigen Konzepten und aktiven Kooperationspartnern die Qualität der Berufs- und Studienorientierung nachhaltig zu verbessern. In diesem Kontext ist das Thüringer Berufswahl-SIEGEL Teil des bundesweiten Netzwerkes BERUFSWAHLSIEGEL.

