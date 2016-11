Neue Studientests online

Neue Tests online: Studieninteressierte können jetzt unter www.check-wunschstudium.de kostenlos herausfinden, ob sie für Agrarwissenschaften, Ernährungswissenschaften, Ökotrophologie, Philosophie, Umweltmanagement oder Wirtschaftswissenschaften geeignet sind. Wie das bundesweite Talentförderzentrum Bildung & Begabung in Bonn mitteilte, bietet die Website ab sofort auch Online-Self-Assessments (OSA) der Justus-Liebig-Universität Gießen an.



Auf dem Portal sind zudem OSA der RWTH Aachen, der Technischen Universität Braunschweig und der Philipps-Universität Marburg zu nunmehr insgesamt 40 Studienfächern zu finden. Die Bearbeitung eines Tests dauert je nach Universität zwischen 45 und 180 Minuten. Am Ende erhalten die Teilnehmer eine individuelle Ergebnisrückmeldung. Die OSA wurden von den Universitäten selbst entwickelt und testtheoretisch abgesichert. Sie werden regelmäßig evaluiert und überprüft.



Mit den Online-Self-Assessments können Studieninteressierte einen ersten Eindruck gewinnen, ob bestimmte Fächer zu ihnen passen und wie realistisch die eigenen Erwartungen an das Studium sind. Solche Tests sind auf den Websites vieler Hochschulen zu finden. Die Website www.check-wunschstudium.de stellt seit Mai 2016 die bundesweit qualifiziertesten OSA gebündelt zur Verfügung. Zudem bietet das Portal Anregungen und Ideen, welche weiteren Schritte nach dem Test möglich sind.

