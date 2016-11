Bildung & Begabung begrüßt gemeinsame Initiative von Bund und Ländern

Zur „Gemeinsamen Initiative von Bund und Ländern zur Förderung leistungsstarker und potenziell besonders leistungsfähiger Schülerinnen und Schüler“ erklärt die Geschäftsführerin des bundesweiten Talentförderzentrums Bildung & Begabung, Dr. Elke Völmicke:



„Die Bund-Länder-Initiative richtet sich gleichermaßen an leistungsstarke und an potenziell besonders leistungsfähige Schüler und ist damit ein wichtiger Beitrag für mehr Chancengerechtigkeit in der Bildung.“



„Das Programm fördert die individuellen Stärken alle Schüler - unabhängig von Herkunft, Geschlecht und sozialem Status. Ein besonderes Augenmerk gilt den Kindern und Jugendlichen aus weniger bildungsnahen Elternhäusern, insbesondere mit Migrationshintergrund. Damit kann die Initiative dazu beitragen, die Abhängigkeit des Bildungserfolgs der Jugendlichen von der sozialen Herkunft der Eltern zu verringern.“



„Wichtig ist, dass diese Aufgabe nicht allein auf den Schultern der Schulen lastet. Außerschulische Partner, die eine Vielzahl unterschiedlicher Förderangebote machen, spielen bei der Umsetzung der Initiative eine entscheidende Rolle.“

Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH

Bildung & Begabung ist das Talentförderzentrum des Bundes und der Länder. Wir entwickeln Modellprojekte für mehr Chancengleichheit in der Bildung. Unsere Wettbewerbe und Akademien helfen Jugendlichen, ihre Stärken zu entdecken - unabhängig davon auf welche Schule sie gehen oder aus welcher Kultur sie stammen. Wir bringen Experten auf Fachtagungen zusammen und halten im Internet Informationen für Lehrer, Eltern und Schüler bereit. Bildung & Begabung ist eine Tochter des Stifterverbandes. Förderer sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Kultusministerkonferenz. Schirmherr ist der Bundespräsident.



www.bildung-und-begabung.de





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren