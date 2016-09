"Mémoire / Erinnerung" - Lesung in der Ausstellung "Georgia Russell" von und mit der Autorin Madeleine Giese

Das nächste KUNST(früh)STÜCK mit einer Lesung in der Sonderausstelllung „Mit dem Messer gezeichnet. Skulpturen und Bildkörper von Georgia Russell” von und mit der Autorin Madeleine Giese findet am Sonntag, 30. Oktober 2016, um 11 Uhr im Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern (mpk), Museumsplatz 1, statt.



Die Kaiserslauterer Autorin Madeleine Giese widmet sich in ihrer Lesung der Erinnerung als solcher. Eine Erinnerung beispielsweise an die Jugend, die erste Liebe, an Erfolge und Missgeschicke kann als Wiedererleben vergangener Ereignisse spontan erfolgen. Nämlich dann, wenn ein Gedanke oder eine Wahrnehmung Assoziationen an Früheres oder Bekanntes auslöst. Doch die Erinnerung kann trügerisch sein, durchsetzt von Erdachtem, Erfundenem, ohne dass wir es merken. Die Frage ist: was erfinden wir, wenn wir erinnern? Und für Künstler gilt: was erinnern wir, wenn wir erfinden? Zu den ausgewählten Autoren gehören John Bayley, Erich Fried, Erich Kästner, Bert Brecht und andere.



Georgia Russell, geboren 1974 in Elgin, Schottland, lebt und arbeitet heute in Méru, nahe Paris. Mit einem Seziermesser filetiert sie Buchseiten, Fotografien oder Partituren als Ausgangsmaterial ihrer außergewöhnlichen Kunstwerke. Diese lassen zuweilen Figuren und Landschaften assoziieren. Ihrer Arbeit „Mémoire“ (Erinnerung) aus dem Jahre 2001/2002 liegt ein Buch mit gleichnamigem Titel zugrunde. Sie ist der Beginn einer Reihe von variantenreichen Buchskulpturen, von denen repräsentative Exemplare in der Ausstellung des mpk zu sehen sind. Russells künstlerische Bearbeitung ist keineswegs gleichbedeutend mit dem Verlust von Erinnerung, ganz im Gegenteil.



Im Anschluss an die Lesung lädt ein Frühstücksbuffet im Foyer des Museums zum Verweilen ein, bei dem die Gäste in lockerer Atmosphäre miteinander ins Gespräch kommen, sowie ihre Beobachtungen und Gedanken über Gehörtes und Gesehenes und natürlich über ihre Erinnerungen austauschen können.



Eine Anmeldung im Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern ist erforderlich bis spätestens Donnerstag, 20.10.2016, unter der Telefonnummer 0631 3647 -201.



Karten sind ausschließlich im Vorverkauf an der Museumskasse erhältlich oder können unter info@mpk.bv-pfalz.de verbindlich bestellt werden.



Das KUNST(früh)STÜCK kostet inklusive Museumseintritt für Erwachsene 15 €, Kinder 6 € und für Familien (2 Erwachsene mit 2 Kindern bis 12 J.) 35 €.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren