Neue Fotoausstellung in der BallinStadt: "China, the modern and the simple"

Vom 5. bis 25. November 2016 zeigt die BallinStadt die Fotoausstellung "China, the modern and the simple". Über 7.500 km reiste die Fotografin Nhi Luu durch China, um auf eindrucksvollen Portraits Menschen zu zeigen, die in der Großstadt arbeiten und dabei ihre Wurzeln in ländlichen Regionen haben. Mit einem feinen Gespür für das Detail erzählt Luu in ihren Bildern von Verlust und Sehnsucht, aber auch von Erfolg und Selbstverwirklichung. Gezeigt wird diese einzigartige Ausstellung im Rahmen der ChinaTime 2016 - eine Initiative des Hamburger Senats, mit der die Hansestadt ihre langjährige Partnerschaft zu China mit einem vielfältigen Programm unterstreicht.



Die Ausstellung "China, the modern and the simple" wird vom Reiseveranstalter Gebeco und WhiteWall Foto-Fachlabor präsentiert und ist täglich von 10 bis 15:30 Uhr kostenfrei in Haus 1 der BallinStadt zu sehen.



"Ihre Heimat liegt in der Provinz Liaoning. Sie stammt aus einem kleinem Dorf und lebte dort mit ihrer Mutter und ihrem Bruder. Sie ist die Erste aus ihrem Dorf, die einen College-Abschluss hat. Ihre Familie wollte nicht, dass sich ihr Schicksal als Frau über Generationen wiederholt. So zog sie, nach ihren eigenen Worten, über den Berg, um die unbekannte Welt zu entdecken. Ihre neue Welt ist nun Shanghai. Sie ist jetzt Innenarchitektin und führt hier ihr eigenes Unternehmen."



Die Fotografin Nhi Luu, chinesischer Abstammung, geboren in Vietnam und aufgewachsen in Hamburg, hat diese und weitere beeindruckende Geschichten fotografisch eingefangen. Luu zeigt Geschichten von Menschen, die es für den beruflichen Erfolg aus der chinesischen Provinz in das moderne und geschäftige Shanghai zog. Die Verbindung zu ihrer Heimat riss dabei nie ganz ab. Voller Stolz halten sie an ihren Wurzeln fest und geben uns damit einen Einblick in ihre alte, einfach ländliche Welt. Die beiden kontrastreichen Lebenswelten dieser Menschen einander gegenüberzustellen, stand im Fokus der Fotografin.



Malereien und bewegte Bilder vom Hamburger Jungkünstler Marcel Wroblewski werden die Fotografien begleiten.



Über die BallinStadt:



Das Auswanderermuseum BallinStadt Hamburg wurde im Juli 2007 eröffnet. Bis April 2016 zeigte das Museum die bewegende Geschichte der über 5 Millionen Auswanderer, die von Hamburg zwischen 1850 und 1939 ihre Heimat verließen und die riskante Überfahrt in die Neue Welt wagten, um sich ein besseres Leben zu ermöglichen. Mit Verlängerung des Betreibervertrages bis 2027 zwischen der Stadt Hamburg und der Betriebsgesellschaft BallinStadt wurde im Mai 2016 auch die Hauptausstellung und der historische Teil des Museums um die Ein- und Auswanderungsgeschichte über vier Epochen hinweg erweitert ("Neue Ufer" (16.-19. Jhd.), "Das lange 19. Jahrhundert", "Die großen Kriege des 20. Jahrhunderts" und "Welt im Wandel" (nach 1945)). Der Familienforschungsbereich und das Restaurant sind erhalten geblieben und wurden modernisiert.



Weitere Informationen unter www.ballinstadt.de Eintrittspreise:





 Erwachsene 12,50 €, ermäßigt 10,00 €, Kinder (5-12 Jahre) 7,00 €

 Gruppen (ab 10 Personen) 10,00 €

 Familienkarte (2 Erwachsene, 2 Kinder) 26,00 €





Öffnungszeiten: täglich





 April bis Oktober: Montag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr (17:00 Uhr letzter Einlass)

November bis März: Montag bis Sonntag von 10 bis 16:30 Uhr (15:30 Uhr letzter Einlass)



