Eine Weltmarke feiert ihre 70-jährige Erfolgsgeschichte

Vor 70 Jahren wurde Best Western in Nordamerika gegründet und heute gehören über 4.000 Hotels in mehr als 90 Ländern der Welt zu der Marke individueller Hotels. Seit Gründung 1946 hat die Hotelgruppe eine enorme Erfolgsgeschichte hingelegt. Und in ihrem Jubiläumsjahr 2016 erfindet sich die Marke in vielerlei Hinsicht neu: Best Western vollzieht global einen komplett neuen Markenauftritt, bringt neue Marken auf den Markt und ordnet die europäische Organisation neu, um für die Zukunft bestens aufgestellt zu sein.



Best Western Hotels & Resorts feiert 70-jähriges Markenjubiläum: Aus einer Idee wurde eine Weltmarke – im Jahr 1946 hat der US-amerikanische Hotelier Merrill K. Guertin mit 66 anderen Hoteliers die Marke Best Western mit Sitz in Long Beach / Kalifornien gegründet. Das damalige Ziel war die gegenseitige Weiterempfehlung und damit Vermarktung aller angeschlossenen Hotels. Diese "Weiterempfehlungsidee" hat sich innerhalb der vergangenen sieben Dekaden zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Mit mehr als 4.000 Hotels in allen Teilen der Welt hat sich Best Western zur größten weltweiten Hotelmarke entwickelt. An dem Erfolgsrezept hat sich auch nach 70 Jahren im Kern nichts geändert: Selbstständige, qualitätsorientierte Hoteliers schließen sich zu einer starken Gemeinschaft zusammen und nutzen die Leistungen einer weltweit bekannten Marke. Von dem gemeinsamen Schulterschluss in der Gruppe profitieren sowohl Gäste als auch alle Hotels der Gruppe. Im Jahr ihres 70-jährigen Jubiläums hat die weltweit größte Hotelmarke gleich mehrere entscheidende Weichenstellungen für die Zukunft gestellt. Ein globaler neuer Markenauftritt zum 70. Geburtstag macht die Marke moderner und frischer. Zudem hat Best Western ihr Markenangebot um neue Lifestylemarken erweitert. Seit Anfang 2016 bringt außerdem eine neue Unternehmensstruktur in Europa noch mehr Schlagkraft für die weitere Expansion der Marke.



Smilebration – Celebrating 70 Years of Hospitality

Begleitet das weltweite Markenjubiläum von vielen Aktionen in allen Hotels und in allen Online-Kanälen, die den Gästen der Marke ein Lächeln ins Gesicht zaubern sollen. Unter dem Motto „Smilebration – Celebrating 70 years of hospitality“ halten weltweit Best Western Hotels Überraschungen für ihre Gäste bereit. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 70. Geburtstag erhalten zudem bis zum 16. Dezember 2016 neue Best Western Rewards Mitglieder direkt den Gold-Status des Bonusprogramms der Marke, der ihnen zusätzliche Privilegien garantiert. Unter dem Motto „Smilesday“ können Gäste außerdem 70 Tage lang an einem Online-Gewinnspiel teilnehmen, das viele Gewinne

