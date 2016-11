Zum siebten Mal: "Zeigt her Eure Füße"

Mehr Bewegung für Kinder: Unter dieser Idee veranstaltet der Berufsverband für Orthopädie und Unfallchirurgie e.V. (BVOU) zum siebten Mal die bundesweite Aktion Orthofit „Zeigt her Eure Füße“. Orthopädinnen und Orthopäden besuchen vom 21. – 25. November Grundschulen in ganz Deutschland und vermitteln dort spielerisch Kindern Spaß an Bewegung. Bislang haben sich rund 100 Schulen mit knapp 300 Klassen und 9.000 Kindern angemeldet.



Unterstützt werden die Orthopäden dabei von TV-Star Christian Bahrmann, der mit „Zeig her, wozu du Füße hast“ den Mitmach-Song zur Aktion geschrieben hat. Die Schirmherrschaft hat Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe übernommen: „Ich möchte Eltern dazu motivieren, ihren Kindern eine gesunde Entwicklung zu ermöglichen und freue mich, die Kampagne unterstützen zu dürfen.“



Fachärztinnen und Fachärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie veranstalten vor Ort eine interaktive Sportstunde mit den Kindern. Spielerisch zeigen sie Übungen, um Kindern die Wichtigkeit ihrer Füße für den ganzen Körper zu vermitteln. Zur Aktion „Zeigt her Eure Füße“ gibt es Informations- und Begleitmaterialien, unter anderem eine neue Informationsbroschüre und eine interaktive Webseite.



Gegen den Bewegungsmangel unserer Kinder



In der Bevölkerung herrscht ein zunehmender Bewegungsmangel. Dies gilt auch für Kinder: Eine wachsende Zahl von ihnen bewegt sich nicht mehr ausreichend, verbringt viel Zeit vor Spielkonsolen, statt gemeinschaftlichen Sportaktivitäten nachzugehen. Allzu häufig beherrschen Kinder selbst einfache Übungen wie Rückwärtslaufen oder Hüpfen auf einem Bein nicht mehr. Solche Defizite haben Auswirkungen auf den gesamten Halte- und Bewegungsapparat. Kontinuierliche Bewegung und Vorsorgeuntersuchungen sind wichtig, um drohende Erkrankungen und bleibende Schäden zu vermeiden.



Weitere Informationen finden Sie unter: www.aktion-orthofit.de

