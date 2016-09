Führungskräfte im Visier der Weiterbildung

Der Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen in Deutschland (AGV) und das Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) haben zum achten Mal die Weiterbildungsumfrage der Versicherungswirtschaft unter ihren Mitgliedsunternehmen durchgeführt. Neben wiederkehrenden Fragestellungen widmet sich die Umfrage 2016 schwerpunktmäßig dem Bildungscontrolling und der besonderen Zielgruppe der Führungskräfte.



Die Antworten zum Bildungscontrolling verdeutlichen, dass die Befragten in berufliche Weiterbildung investieren und deren Erfolg überprüfen: 75 % ermitteln den Bedarf, 94 % erfassen die Kosten der Maßnahmen und abschließend werden diese auch bewertet: so fragen beispielsweise 100 % aller Unternehmen nach der Zufriedenheit der Teilnehmer.



Führungskräfte entscheiden über den Unternehmenserfolg. Deren Auswahl und Weiterentwicklung stellen wichtige Stellschrauben im Unternehmen dar.



Das hat die Assekuranz erkannt: Auffallend ist, dass nahezu alle Versicherer (97 %) ihre Mitarbeiter mittels Nachwuchsprogramme auf dem Weg in die 2. Führungsebene begleiten und fördern. Weitere Fragen beschäftigen sich mit der Kompetenz- und Potentialanalyse sowie der Dauer und Art von Nachwuchsprogrammen. Ergebnisse sind u.a.: die Programme laufen meist zwischen 10 und 15 Monaten, häufig in Form von Seminaren und Coachings.



Es beteiligten sich 48 Unternehmen bzw. Unternehmensgruppen, das entspricht einem Repräsentationsgrad von 83 % bzgl. aller Innendienstmitarbeiter.



Die Broschüre stellt die zentralen Ergebnisse der Erhebung vor. Sie steht auf der Homepage des BWV zum Download unter www.bwv.de/weiterbildungsumfrage bereit oder kann unter www.bwv.de/shop kostenlos bestellt werden.

Über den Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V.

Das Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V. ist der bildungspolitische Interessenvertreter aller Versicherungsunternehmen und ihrer Partner in Deutschland. Der Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen in Deutschland vertritt auf Bundesebene und im internationalen Bereich die Interessen der Versicherer in ihrer Eigenschaft als Arbeitgeber von rd. 210.000 Beschäftigten. Als Bildungsverband koordiniert das BWV die überbetrieblichen Bildungsaktivitäten des Wirtschaftszweigs, gestaltet und sichert die Qualität der beruflichen Bildung auf Bundesebene und ist die Stimme der Versicherungswirtschaft in Bildungsfragen. Nach dem Motto "Abschlüsse mit Anschlüssen" bietet das Bildungsnetzwerk Versicherungswirtschaft, zu dem neben dem Bildungsverband 30 BWV Regional sowie die Deutsche Versicherungsakademie (DVA) gehören, flächendeckend überbetriebliche Bildungsangebote für die Branche an.

