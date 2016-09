Internationaler Meisterkurs NEUE STIMMEN vom 22. bis 29. Oktober 2016

Vierzehn junge Operntalente aus elf Ländern, darunter Japan, Südafrika, Türkei, Mexiko, Georgien und Deutschland, nehmen vom 22. bis 29. Oktober in Gütersloh zum elften Mal am Internationalen Meisterkurs NEUE STIMMEN der Bertelsmann Stiftung teil. Damit erhalten sie im Meisterkursschwerpunkt „Creating Careers“ eine außergewöhnliche Gelegenheit, sich professionell und persönlich weiter zu entwickeln.



Während des Meisterkurses haben die Nachwuchssänger eine Woche lang die Möglichkeit, konzentriert und unter Anleitung weltweit renommierter Künstler und Dozenten an ihrer Stimme sowie ihrem künstlerischen Ausdruck auf der Bühne zu arbeiten. Beratung erhalten sie ebenfalls zu den Themen Karriereplanung, Kommunikation, Vertragsgestaltung, Agenturen und Abläufen in Opernhäusern.



International renommierte Dozenten unterstützen die Operntalente

In diesem Jahr werden die Sängerinnen und Sänger neben dem künstlerischen Leiter des Meisterkurses, Gustav Kuhn, von den Gesangsdozenten Ann Murray und Roberto Scandiuzzi, sowie Bewegungscoach John Norris, der Mentaltrainerin Friederike Janofske, Regisseur und Dramaturg Andreas Leisner und dem Künstleragenten Boris Orlob unterrichtet.



Die Präsidentin der NEUEN STIMMEN und stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann Stiftung, Liz Mohn, sieht als wichtigstes Ziel des Meisterkurses an, die jungen Sängerinnen und Sänger auf ihren zukünftigen Beruf so umfassend wie möglich vorzubereiten: "Es ist mir immer ein persönliches Anliegen, den Opernnachwuchs durch Kurse und Beratungen mit internationalen Experten zu fördern und zu unterstützen. Denn wenn wir klassische Musik hören, ist uns oftmals nicht bewusst, wie viel Einsatz, Entbehrung und Übung hinter einer Gesangsausbildung stehen."



Vier Master Classes sind offen für Besuch von Opernfans

Für Opernfans öffnen sich auch in diesem Jahr wieder während des Meisterkurses die Türen der Studiobühne im Theater Gütersloh zu den Open Master Classes. Hier können die Besucher hautnah die Arbeit der Sängerinnen und Sängern mit ihren Dozenten erleben. Der Eintritt ist frei.



Die Termine:



25.10. 15:00 Uhr Dozent Roberto Scandiuzzi

26.10. 11:00 Uhr Dozent John Norris

26.10. 18:00 Uhr Dozent Boris Orlob

27.10. 11:00 Uhr Dozentin Ann Murray



In diesem Jahr können die Open Master Classes an den jeweiligen Tagen erstmals auch im Internet per Livestream mitverfolgt werden. [www.neue-stimmen.de]



Am Samstag, 29. Oktober 2016, zeigen die Sängerinnen und Sänger ihr Können vor 350 geladenen Gästen aus Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft im Rahmen eines Abschlusskonzertes im Foyer der Bertelsmann Stiftung.



Am Tag zuvor nehmen Jugendliche und Senioren im Rahmen des Generationenprojekts „Alt und Jung“ der Bürgerstiftung Gütersloh an der Generalprobe zum Abschlusskonzert des Meisterkurses teil.



Zusatzinformationen

Auch der Wettbewerb NEUE STIMMEN der Bertelsmann Stiftung bietet mit dem Schwerpunkt „Creating Careers“ Talenten aus der ganzen Welt die Chance, Kompetenzen zu erwerben, um in der dynamischen internationalen Opernwelt Fuß zu fassen. So werden nicht nur weltweit Nachwuchssänger gesucht und entdeckt, die nachhaltige Förderung und Begleitung der jungen Künstler ist ebenfalls zentraler Bestandteil des Wettbewerbskonzepts. Eine Jury hatte die Teilnehmer des Meisterkurses 2016 im Laufe des Wettbewerbs NEUE STIMMEN ausgewählt und für den Kurs vorgeschlagen. Dieses Jahr wurden erstmal auch herausragende Vorrundenteilnehmer eingeladen, die noch nicht in Gütersloh waren. Insgesamt konnten bereits über 150 junge Sängerinnen und Sänger gezielt auf die Anforderungen des Opernbetriebs vorbereitet werden.

