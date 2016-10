Big City Beats Vol. 25 - WORLD CLUB DOME Winter Edition höchster Neueinsteiger in die Charts

Die BigCityBeats Vol. 25 World Club Dome Winter Edition ist als höchster Neueinsteiger auf Platz 7 in die offiziellen deutschen Musikcharts (Compilations) gestürmt! Damit hat es die CD-Serie zum 25. Mal in die Top Ten der offiziellen Hitliste geschafft. Und das nur zwei Wochen bevor die BigCityBeats mit der größten DJ-Solo-Show in Deutschland bei der WORLD CLUB DOME Winter Edition in der Veltins-Arena Gelsenkirchen mit weit über 40.000 Mitgliedern ihrer einzigartigen Community einen neuen Rekord aufstellen.



BigCityBeats hat auf ihrer Jubiläumsausgabe die 60 wichtigsten, aktuellen Club Hits kompiliert, die auf drei CDs gemixt von Le Shuuk, Jerome und Claremont das unbeschreibliche BigCityBeats Wochenend-Feeling einfangen.



Als besondere Highlights enthält die Compilation zwei exklusive Tracks: neben Claremont‘s „Out On You“ liefert Le Shuuk mit „Infinity“ eine State Of The Art Version des magischen Megahits ab. Natürlich sind mit Dimitri Vegas & Like Mike auch die Headliner der WORLD CLUB DOME Winter Edition gleich mit zwei aktuellen Singles auf der CD vertreten.



Videolink Official Minimix

https://youtu.be/Ab2wBNjXFbI



http://www.bigcitybeats.de



http://www.worldclubdome.de

Berlinièros PR





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren