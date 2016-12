BSR: Fertig zum Neujahrseinsatz

Die Berliner Stadtreinigung (BSR) steht in den Startlöchern, um Berlin nach den Silvesterfeierlichkeiten schnell wieder sauber zu bekommen. Für die Neujahrs­reinigung am 1. Januar sind rund 600 Beschäftigte und 150 Fahr­zeu­ge einsatzbereit. Die Rei­ni­gungs­arbeiten am Neujahrstag konzentrieren sich auf Schwerpunktbereiche, z.B. das Partymeilen-Umfeld und die Neujahrslauf-Strecke. Ab dem 2. Januar beginnt die BSR mit der Beseitigung des Silvestermülls in den übrigen Stadtgebieten. Falls es zu einem Wintereinbruch kom­mt, hat der Winterdienst immer Vorrang vor den Reini­gungs­­maßnahmen. Feiernde können die BSR unterstützen, indem sie ausgebrannte Feuer­werks­­batterien und leere Flaschen nicht auf den Straßen liegen lassen.



Bei ihrer Neujahrsreinigung setzt die BSR vor allem Kehrmaschinen, Kehrichtsammel­fahrzeuge und Ladekran-LKWs ein. Viele Einsatzkräfte sind auch mit Besen, Schippe und Kehrichtkarre unterwegs. Reinigungs­schwer­punkte sind zunächst das Party­meilen-Umfeld am Brandenburger Tor und die Strecke des Berliner Neujahrslaufs – dort werden BSR-Beschäftigte bereits ab 2 Uhr am Neujahrs­morgen im Einsatz sein. Für die Reinigung der eigentlichen Partymeile auf der Straße des 17. Juni ist die BSR nicht verant­wortlich, weil es sich bei dieser Feier um eine gewerbliche Veranstaltung handelt. Wei­tere BSR-Einsatz­schwer­punkte am 1. Januar sind Publikumsmagneten wie Kurfürsten­damm, Pots­damer Platz und Alexanderplatz.



Ab 2. Januar befreit die BSR das übrige Stadtgebiet von Böllerresten und anderem Silvester­müll. Die Einsatzkräfte arbeiten sich hierbei von den Haupt- in die Nebenstraßen vor. Die Gesamtdauer der Reini­gungs­maßnahmen ist sehr witterungsabhängig. So hat der Winter­dienst stets Priorität und es können bei Frost keine Kehrmaschinen eingesetzt werden. Zudem erschweren große Feuerwerksbatterien die Reinigung, weil diese wegen ihrer Größe nicht von Kehrmaschinen aufgenommen werden können, sondern per Hand einzusammeln sind. Wer den BSR-Beschäftigten die Arbeit etwas erleichtern möchte, sollte ausgebrannte Feuerwerksbatterien getrennt entsorgen. Auch leere Flaschen bitte nicht auf den Straßen stehen lassen, weil diese eine große Verletzungsgefahr für Mensch und Tier darstellen.

