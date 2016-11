Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften wählt neun neue Mitglieder

Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften hat im Rahmen ihrer Gremiensitzungen zum Einsteintag folgende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als Ordentliche Mitglieder neu gewählt:



Barbara Albert:

Jg. 1966; Chemie

Professorin an der Technischen Universität Darmstadt und Geschäftsführende Direktorin am Eduard-Zintl-Institut für Anorganische und Physikalische Chemie, Ordentliches Mitglied, Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse

http://ww w.bbaw.de/MitgliederCV/Albert.pdf



Emmanuelle Charpentier:

Jg. 1968; Mikrobiologie

Direktorin am Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie Berlin, Ordentliches Mitglied, Biowissenschaftlich-medizinische Klasse

http://www.bbaw.de/MitgliederCV/Charpentier.pdf



Hans-Georg Frede:

Jg. 1947; Agrarwissenschaften

Professor emeritus für Ressourcenmanagement am Fachbereich Agrarwissenschaften, Ökotrophologie und Umweltmanagement der Justus-Liebig-Universität Gießen, Außerordentliches Mitglied, Technikwissenschaftliche Klasse

http://www.bbaw.de/MitgliederCV/Frede.pdf



Martin Hairer:

Jg. 1975; Mathematik

Regius Professor of Mathematics an der University of Warwick (UK), Ordentliches Mitglied, Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse

http://www.bbaw.de/MitgliederCV/Hairer.pdf



Eun-Jeung Lee:

Jg. 1963; Politikwissenschaft, Ideengeschichte, Koreastudien

Universitätsprofessorin für Koreastudien an der Freien Universität Berlin, Ordentliches Mitglied, Geisteswissenschaftliche Klasse

http://www.bbaw.de/MitgliederCV/Lee.pdf



Martin Mulsow:

Jg. 1959; Philosophiegeschichte

Direktor des Forschungszentrums Gotha der Universität Erfurt und Inhaber des Lehrstuhls für Wissenskulturen der Europäischen Neuzeit, Ordentliches Mitglied, Geisteswissenschaftliche Klasse

http://www.bbaw.de/MitgliederCV/Mulsow.pdf



Lyndal Roper:

Jg. 1956; Geschichte, Philosophie

Regius Professor of History an der University of Oxford (UK), Ordentliches Mitglied, Geisteswissenschaftliche Klasse

http://www.bbaw.de/MitgliederCV/Roper.pdf



Dörte Schmidt:

Jg. 1964; Musikwissenschaft

Professorin für Musikwissenschaft an der Universität der Künste Berlin und Projektleiterin des von der BBAW und der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz, gemeinsam getragenen Akademienvorhabens „Bernd Alois Zimmermann-Gesamtausgabe“. Ordentliches Mitglied, Geisteswissenschaftliche Klasse

http://www.bbaw.de/MitgliederCV/Schmidt_D.pdf



Marcus Willaschek:

Jg. 1962; Philosophie der Neuzeit

Professor für Philosophie an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Ordentliches Mitglied, Geisteswissenschaftliche Klasse

http://www.bbaw.de/MitgliederCV/Willaschek.pdf



Weitere Informationen zu den neu gewählten Mitgliedern finden Sie unter den jeweiligen Links.

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften

Der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften gehören 180 Ordentliche und 113 entpflichtete Ordentliche Mitglieder, 71 Außerordentliche Mitglieder sowie 2 Ehrenmitglieder an. 55 Mitglieder sind Frauen. Die Akademie wählt ihre Mitglieder aus dem gesamten Bundesgebiet, aber auch aus dem Ausland.









