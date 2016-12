Neuer BERICAP Sportverschluss Thumb'Up Crystal

Bericap hat einen neuen zweiteiligen Sportverschluss mit einem zweifarbigen Look, transparenter PP-Hülle und farbigem HDPE-Ausgießer entwickelt.



Der neue Sportverschluss ist mit einem Aufreißstreifen konzipiert, was eine Erstöffnungsgarantie für die Verschlusskappe darstellt, wird aber auch in der Version nur mit einem Riegel verfügbar sein – einfach durch Hochziehen der Verschlusskappe mit dem Daumen den Riegel durchbrechen.



Das reaktive Scharnier Double Galileo erlaubt einen Öffnungswinkel von 180° - die Verschlusskappe kommt beim Trinken nicht mehr in Kontakt mit den Wangen. Das Scharnier entspricht dem BSDA-Standard.



Thumb’Up Crystal ist für PCO 1881 und die 29/25 Mündung zugelassen.

BERICAP GmbH & Co. KG

BERICAP ist ein weltweiter Hersteller von Kunststoffverschlüssen mit 23 Werken in 20 Ländern in aller Welt, laufenden Projekten in mehreren Ländern in Asien und dem Mittleren Osten und einem Netzwerk von Lizenznehmern und Partnern, die ähnliche Produkte an ihre weltweiten Kunden liefern, die nach denselben Qualitäts- und Dienstleistungsstandards hergestellt werden.



Mit seinen 5 zentralen R&D-Zentren und einer Formenbau-Werkstatt in Ungarn hat sich BERICAP insbesondere der Entwicklung innovativer Kunststoffverschlüsse verschrieben, seine Kunden dabei zu unterstützen, erfolgreich zu sein.



BERICAP legt besonderen Wert auf Qualität. Die besten Herstellungsverfahren werden in der BERICAP-Gruppe zentral koordiniert und in jedem Werk umgesetzt, um herausragende Qualität zu garantieren. Die besten Herstellungsverfahren werden wirksam eingesetzt, um das Qualitätsniveau noch weiter anzuheben. Alle BERICAP-Werke sind ISO 9000- und BRC-IOP- oder ISO 22.000-zertifiziert.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren