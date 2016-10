Berendsen Textilservice GmbH errichtet neuen Betrieb in Augsburg

Mit dem ersten Spatenstich wurde am heutigen Montag der Baubeginn für den künftigen Augsburger Standort der Berendsen Textilservice GmbH gefeiert. Für eine Investitionssumme von 9,4 Millionen Euro entsteht auf einem Grundstück an der Steinernen Furt im Stadtteil Lechhausen bis Mitte 2017 ein Reinigungsbetrieb von fast 4.000 Quadratmetern Nutzfläche. Das Unternehmen, ein Textilvollversorger für Berufs- und Schutzkleidung für Industrie, Handel, Handwerk und Gastronomie mit Sitz in Hamburg, schafft damit in Augsburg etwa 90 neue Arbeitsplätze. Der Standort wird Aufträge aus ganz Bayern und Teilen von Baden-Württemberg bearbeiten; zu den Kunden zählen unter anderem Airbus Helicopter, Siemens, die Münchner BMW-Welt, das Catering-Unternehmen Aramarc und das Bayerische Rote Kreuz.



„Unser Unternehmen ist in den vergangenen Jahren erheblich gewachsen, so dass wir uns in den bestehenden Betrieben der Kapazitätsgrenze nähern. Der neue Standort in Augsburg, unser insgesamt zehnter in Deutschland, verschafft uns neue Freiräume und ist zugleich so ausgelegt, dass wir für das geplante weitere Wachstum unseres Geschäfts in den kommenden Jahren gut gerüstet sind", sagte Markus Schad, Geschäftsführer der Berendsen Textilservice GmbH, bei der Feier zum ersten Spatenstich. Zum Baubeginn geladen waren neben Mitarbeitern von Berendsen auch Vertreter des Architekturbüros Kling Consult, des ausführenden Bauunternehmens Dobler sowie der Wirtschaftsförderung der Stadt Augsburg.



„Von besonderer Bedeutung wird unser künftiger Betrieb in Augsburg auch deshalb sein, weil er als Referenzstandort für die gesamte Berendsen-Gruppe geplant wurde. Er soll als Vorbild dienen für weitere künftige Standorte von Berendsen in ganz Europa", sagte Schad. Die Berendsen Textilservice GmbH ist Teil der in London börsennotierten Berendsen-Gruppe.



Die Waschanlagen und Wasseraufbereitungsmaschinen in Augsburg sind nach dem neuesten technischen und energetischen Stand konzipiert worden. So wird etwa zur Heizung der Waschschleudermaschinen nicht mehr wie bislang üblich Dampf verwendet, sondern auf unterschiedliche Temperaturen erhitztes Wasser, was einen individuelle Anpassung des Waschvorgangs an die Anforderungen der Kunden und die Art der Bekleidung ermöglicht und zudem den Energieaufwand senkt. Die Abwärme aus den Anlagen wird unter anderem zur Heizung der Büroräume genutzt. Die Anordnung der Produktions-, Büro- und Lagerflächen sowie der einzelnen Anlagen folgt dem Prinzip der kurzen Wege und der möglichst ergonomischen Arbeitsbedingungen.



Nach Inbetriebnahme wird der Standort Augsburg über eine Reinigungskapazität von rund 4,5 Tonnen Textilien pro Tag verfügen. Das Grundstück bietet ausreichend Platz für eine mögliche künftige Erweiterung des Betriebs.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Über die Berendsen Textilservice GmbH

Die Berendsen Textilservice GmbH mit Hauptsitz in Hamburg und rund 720 Mitarbeitern an insgesamt neun Standorten in Deutschland ist führend in der textilen Vollversorgung in Industrie, Handwerk, Handel und Gastronomie. Ihr Angebot reicht von der Bereitstellung von Berufskleidung über Schutzkleidung bis zu Matten und Putztüchern. Die Berendsen Textilservice GmbH gehört ebenso wie ihr Schwesterunternehmen Berendsen GmbH, einem Marktführer in der Textilversorgung für den Bereich Gesundheit und Pflege, sowie der decontam GmbH zur börsennotierten Berendsen plc. mit Sitz in London, die zu den führenden Textilservice-Unternehmen in Europa zählt.