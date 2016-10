Brillantes Trio: Premium Lederpflege von B&E

Bense & Eicke bringt mit der Neuauflage der Brillant Lederpflegeserie drei neue Lederpflegeprodukte im Premiumbereich auf den Markt. Das brillante Trio besteht aus der B&E Brillant Ledercreme, dem B&E Brillant Lederöl und wird ergänzt vom praktischen B&E Lederpflege und –reinigungstuch. Das Tuch reinigt und pflegt mühelos alle Glatt- und Kunstleder und eignet sich perfekt für den Einsatz unterwegs. Die 3 Produkte enthalten die natürlichen Pflegeessenzen Avocadoöl, Jojobaöl, Mandelöl und echten Bienenwachs. Sie verleihen dem Leder eine gute Elastizität und das perfekte Finish. Made in Germany – seit 1887.



B&E Brillant Ledercreme 250 ml UVP 9,95 €



B&E Brillant Lederöl 250 ml UVP 9,95 €



B&E Brillant Lederpflegetuch 12 Tücher UVP 8,95 €



Weitere Infos unter www.bense-eicke.de

