Wechsel im Verwaltungsrat der Bell AG

Der Verwaltungsrat der Bell AG hat Reto Conrad als neues Mitglied des Verwaltungsrates nominiert. Er wird der Generalversammlung 2017 als Ersatz für Leo Ebneter zur Wahl vorgeschlagen. Leo Ebneter ist seit 2012 Mitglied des Verwaltungsrats der Bell AG und wird im Juni 2017 in Pension gehen.



Reto Conrad (50) hat ein Studium in Betriebswirtschaftslehre absolviert (lic. oec. HSG) und einen Abschluss als diplomierter Wirtschaftsprüfer. Er trat am 1. Juni 2012 als Leiter der Direktion Finanzen/Services und Mitglied der Geschäftsleitung in die Coop-Gruppe ein. Am 1. Mai 2016 übernahm er bei Coop die Leitung der neugegründeten Direktion Informatik/Produktion/Services. Diese umfasst neben der Informatik unter anderem fünf Coop-Produktionsbetriebe sowie verschiedene Hotel- und Gastronomiebetriebe. Vor seinem Engagement bei Coop amtete Reto Conrad unter anderem als CFO der börsenkotierten Bachem Gruppe und als CFO der Emmi-Gruppe.

Bell AG

Die Bell-Gruppe gehört zu den führenden Fleisch- und Convenienceverarbeitern in Europa. Das Angebot umfasst Fleisch, Geflügel, Charcuterie, Seafood und Convenience-Produkte. Mit den Marken Bell, Abraham, ZIMBO, Môssieur Polette und Hilcona deckt die Gruppe vielfältige Kundenbedürfnisse ab. Zu den Kunden zählen der Detail- und Grosshandel, die Gastronomie sowie die Lebensmittelindustrie. Rund 9'500 Mitarbeiter erwirtschaften einen Jahresumsatz von über CHF 3 Milliarden. Bell ist an der Schweizer Börse kotiert.

