Stiftung Warentest: Waschmaschine von Beko ist Preis-Leistungs-Sieger

Beko punktet mit sauberen Ergebnissen bei der Stiftung Warentest: Der Waschvollautomat WYA 81643 LE der internationalen Hausgerätemarke ging als Preis-Leistungs-Sieger aus dem jüngsten Test (11/2016) der renommierten Verbraucherorganisation hervor. Auch in der Gesamtleistung überzeugte das Gerät und erzielte das Qualitätsurteil „Gut (2,0)“. Auf dem Prüfstand standen 13 Waschmaschinen, darunter acht Front- sowie fünf Toplader.



Effizient, langlebig und leise



Als Spitzenreiter in Sachen Preis-Leistung überzeugt die Waschmaschine WYA 81643 LE von Beko mit zahlreichen Features, die den Alltag erleichtern. Mit 16 verschiedenen Programmen sowie acht Kilogramm Beladungskapazität bietet die WYA 81643 LE für jedes Kleidungsstück die passende Pflege. Die Maschine ist mit der innovativen AquaWave-Schontrommel ausgestattet und reinigt bei einer variablen Schleudergeschwindigkeit von bis zu 1.600 Umdrehungen pro Minute die Textilien besonders sanft. Darüber hinaus arbeitet die WYA 81643 LE von Beko mit nur 49 Dezibel beim Waschen sowie 73 Dezibel beim Schleudern besonders leise.



Dank der höchsten Energieeffizienzklasse A+++ sowie innovativen Technologien ist die WYA 81643 LE zudem besonders sparsam. So ermöglicht die Aquafusion-Technologie eine optimale Ausnutzung des Waschmittels. Für eine besonders lange Lebensdauer sorgt der ProSmart Inverter Motor, der durch die Drehzahlregelung nur die tatsächlich benötigte Leistung produziert und somit weniger Energie verbraucht. Das überzeugte auch die Tester von Stiftung Warentest: Für die Umwelteigenschaften erhielt die Maschine eine „gute“ Bewertung (2,4). In der Kategorie Langlebigkeit punktete sie sogar mit der Höchstnote „sehr gut“ (1,0). Dabei werden die Geräte einer „Dauerprüfung“ unterzogen, in der eine Nutzungsdauer von zehn Jahren simuliert wird. Ein großes weißes LC-Display sowie die Watersafe+ Funktion sorgen für eine nutzerfreundliche und gleichzeitig sichere Bedienung der Maschine.



Ausführliche technische Datenblätter zu den Geräten erhalten Sie auf Anfrage oder auf



www.beko-hausgeraete.de.



Produktmerkmale



WYA 81643 LE



Waschvollautomat





8 kg Fassungsvermögen

Energieeffizienzklasse: A+++

ProSmart Inverter Motor

16 Waschprogramme

AquaFusion

Aquawave-Schontrommel

Variable Schleuderwahl bis zu 1.600 U/min

Weißes LC-Display

Watersafe+

Kindersicherung

Jährlicher Energieverbrauch: 190 kWh

Jährlicher Wasserverbrauch: 10.780 Liter

Geräuschpegel Waschen/Schleudern: 49/73 dB (A)

UVP 729 Euro





Über Arçelik



Die 1955 gegründete Firma Arçelik ist in den Bereichen der Produktion von Hausgeräten, Marketing, After Sales Service und Komponentenfertigung tätig. Die Arçelik-Gruppe gehört zu den führenden Hausgeräteherstellern Europas. Arçelik ist in mehr als 130 Ländern weltweit vertreten, beschäftigt rund 25.000 Mitarbeiter, produziert in 14 eigenständigen Werken und verfügt über ein großes Markenportfolio, dem unter anderem die Marken Arçelik, Beko, Blomberg, Elektrabregenz und Grundig angehören.



Die Produkte sind vielfach in den unterschiedlichsten Kategorien wie Innovation, Technologie und Design prämiert. Die Arçelik-Gruppe beantragte mehr als ein Drittel der türkischen Patentanmeldungen bei der „Weltorganisation für geistiges Eigentum“ (WIPO: World Intellectual Property Organization). Arçelik ist damit die einzige türkische Firma unter den Top 200 Unternehmen, die seit fünf Jahren die meisten internationalen Patentanträge bei der WIPO eingereicht hat.



www.beko-hausgeraete.de – www.arcelikas.com

BEKO Deutschland GmbH

Beko, die internationale Hausgerätemarke der Arçelik-Gruppe, gehört zu den führenden Weiße Ware-Marken in Europa. Das Unternehmen ist in mehr als 100 weiteren Ländern präsent. Beko verbindet innovative Technologien und effiziente Lösungen mit funktionellem Design. Aufgrund ihrer hervorragenden Qualität sowie exzellenter Umwelt- und Leistungsmerkmale werden Beko Produkte von führenden europäischen Verbraucherorganisationen vielfach ausgezeichnet.

Beko handelt verantwortungsbewusst. Das Unternehmen hat sich den sozialen Standards der Business Social Compliance-Initiative verpflichtet und übertrifft damit die gesetzlichen Anforderungen. Außerdem engagiert sich Beko im Breiten- und Spitzensport. Von 2009 bis 2016 war das Unternehmen in Deutschland Hauptsponsor und Namensgeber der Beko Basketball Bundesliga (Beko BBL). 2014 wurde zudem eine vierjährige Premiumpartnerschaft mit dem weltbekannten spanischen Fußballclub FC Barcelona geschlossen.





