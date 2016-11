Beck+Heun erneuert Produktunterlagen

Hausputz bei Beck+Heun: Der Hersteller von Beschattungs- und Dämmlösungen rund um das Fenster hat sein Produkt-Sortiment neu aufgeteilt. Angeführt wird es fortan von drei Produktwelten: Einbaukästen, Aufsatzkästen und Komplettsysteme. In diesen Bereichen besitze Beck+Heun besonderes Know-how und könne einzigartige Vielfalt bieten. Vier weitere Produktwelten – Beschattungen, Sanierungssysteme, Insektenschutz und Zubehör – komplettieren das Angebot. Dementsprechend ersetzen nun sieben Familienkataloge den bisherigen Gesamtkatalog. Dieser sei mit zuletzt 600 Seiten unübersichtlich geworden. Erhältlich sind die neuen Unterlagen ab sofort – entweder einzeln oder organisiert in einem tragbaren Stehsammler.



Die Aufteilung der Produkte in Produktwelten erfolgte nach deren Einsatzgebiet sowie nach dem Kundenkreis, für den sie sich eignen. „Statt lange in einem Gesamtkatalog blättern zu müssen, erhält der Kunde eine Vorauswahl und gelangt somit schneller zum passenden Produkt“, nennt Bettina Kahlenberg, Leiterin Unternehmenskommunikation Beck+Heun, das zentrale Ziel der Umstrukturierung. Innerhalb des jeweiligen Familienkatalogs geben einführende Produktübersichten, Checklisten sowie eine Produktnavigation zusätzlich Orientierung, so Kahlenberg weiter.



Durch die Aufteilung in separate Unterlagen, weiterhin aber gebündelte Aufbewahrungsmöglichkeit, decke man alle Anforderungen ab. Architekten und Planer hätten das gesamte Sortiment griffbereit. Kunden mit speziellen Interessen können hingegen die Auswahl beschränken. So hätte beispielsweise der Baustoffhändler mit dem Familienkatalog „Einbaukästen“ alle Produktserien beisammen, die für ihn von Interesse seien – Leichtbau- und Massivbaukästen sowie Neubauprodukte rund um das Fenster. Der Fensterbauer werde hingegen in den Familienkatalogen „Aufsatzkästen“ und „Komplettsysteme“ fündig. In jedem Fall empfehle es sich, die Kataloge „Zubehör“ und „Beschattung“ gleich mit zu bestellen. Darin sei alles enthalten, um die Rollladen- und Raffstorekästen individuell auszustatten.

