Becken verkauft Wohnanlage in Hamburg-Wandsbek an MEAG

- Becken verkauft Wohnanlage „eine Königsreihe" an die MEAG

- Wohn-Projektentwicklung mit rund 9.300 Quadratmetern Wohnfläche

- 119 neue Mietwohnungen für Hamburg-Wandsbek



Das Hamburger Immobilienunternehmen Becken verkauft die Wohn-Projektentwicklung „Meine Königsreihe" mit 119 Mietwohnungen, zwei Gewerbeeinheiten sowie 84 Tiefgaragenstellplätzen im Stadtteil Hamburg-Wandsbek an die MEAG. Die Fertigstellung ist für Ende 2018 vorgesehen.



Nachdem die Becken Development GmbH bereits Mitte dieses Jahres das benachbarte „ühlenquartier" mit rund 14.000 Quadratmetern Wohn-, Büro- und Ladenflächen fertiggestellt hat, wird nun bis 2018 das zweite Projekt im begehrten Brauhausviertel realisiert. Die Wohn-Projektentwicklung „eine Königsreihe" konnte bereits vor Baubeginn erfolgreich an die MEAG verkauft werden.



Dieter Becken, Geschäftsführer der Becken Holding GmbH: „Das Brauhausviertel kann unserer Meinung nach noch mehr Wohnungsbau vertragen, die gesamte Infrastruktur ist dafür geradezu prädestiniert. Insofern freuen wir uns besonders, mit diesem Wohnungsbauprojekt weiteren, nachhaltigen Wohnraum in Wandsbek zu schaffen."



Nachdem die MEAG bereits 2013 und 2014 Wohnprojekte auf der Cremon-Insel und am Holsteinischen Kamp erworben hat, ist dies der dritte Ankauf einer Wohn- Projektentwicklung in Hamburg. MEAG schätzt die Attraktivität des Standortes Hamburg und die langfristig gut kalkulierbaren Erträge aus der Wohnungsvermietung.



Dr. Hans-Joachim Barkmann, Geschäftsführer der MEAG: „ir freuen uns über eine weitere attraktive Wohnanlage in Hamburg. Die sehr gute Lage und erstklassige Ausstattung machen dieses Projekt zu einem langfristig attraktiven Investment. Darüber hinaus tragen wir mit unserer Investition zur Entspannung des anspruchsvollen Mietwohnungsmarktes in Hamburg bei."



Die Gesamtwohnfläche des Quartiers beträgt rund 9.300 Quadratmeter. Alle Wohnungen verfügen über eine hochwertige Ausstattung und kompakte, gut durchdachte Grundrisse. Darüber hinaus entstehen an der Ecke Königsreihe/Wandsbeker Königsreihe rund 330 Quadratmeter Gewerbeflächen, die an Einzelhändler und Dienstleister zur öffentlichen Nahversorgung vermietet werden sollen. Der Standort nahe der U- und S-Bahn-Station Wandsbeker Chaussee grenzt direkt an den Mühlenteich, das Einkaufs-Center „Quarree Wandsbek" ist nur vier Gehminuten entfernt.



Berater für die Becken Gruppe waren trûon Rechtsanwälte LLP aus Hamburg und die Transaktion wurde von Grossmann & Berger begleitet.



Über MEAG



Die MEAG steht für das Vermögensmanagement von Munich Re und ERGO. Die MEAG ist in Europa, Asien und Nordamerika präsent und bietet ihr umfassendes Knowhow auch externen institutionellen Anlegern und Privatkunden an. Insgesamt verwaltet die MEAG Kapitalanlagen im Wert von derzeit rund 240 Milliarden Euro, davon 10 Milliarden Euro in Immobilien.

BECKEN Holding GmbH

1978 von Dieter Becken gegründet, blickt das Immobilienunternehmen Becken auf eine inzwischen knapp 40-jährige Geschichte zurück und realisierte in dieser Zeit bundesweit Immobilienprojekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von mehr als 1,4 Milliarden Euro. Die Becken Gruppe verbindet die langjährige Erfahrung mit der Solidität und finanziellen Kraft eines Hamburger Familienunternehmens und bildet die gesamte Wertschöpfungskette im Immobilienbereich ab: von der Entwicklung über das Management bis zur Vermarktung hochrentabler Büro- und Wohnprojekte. Das Hamburger Unternehmen hat neben Hamburg Niederlassungen und Projekte in Berlin, München und Frankfurt am Main.

