Das neue ALICIA KEYS-Album "Here" ist erschienen

Nach einer vierjährigen Veröffentlichungspause veröffentlichte am 04.11. die fünfzehnfache Grammy-Preisträgerin ihr sechstes Studioalbum „Here“.



Das inhaltliche Spektrum auf „Here“ reicht von Fragen des menschlichen Daseins bis hin zu Weltpolitik. Jeder Track ist durchdrungen von großer Dringlichkeit, Intimität und musikalischem Mut. Auf „Here“ offenbart Alicia Keys ihr Seelenleben, jeder Song ist eine Beichte, jede Melodie ein Gebet.

Der Löwenanteil der Produktion des Albums geht auf das Konto jener Kreativ-Zelle, die Alicia Keys als ILLuminaries bezeichnet. Diese besteht neben ihr selbst aus dem Songwriter bzw. Produzenten Mark Batson, dem Rapper und Produzenten Swizz Beatz und ihrem langjährigen Songwriting-Partner Harold Lilly. Vor der Entstehung des Albums fertigte sie eine Liste von Themen an, die sie auf „Here“ ansprechen wollte. Das Endergebnis „Here“ ist auch eine Rückkehr an ihre Wurzeln in der HipHop Kultur ihrer Heimatstadt New York. Neben den beiden Singles „In Common“ und „Blended Family (What You Do For Love)“ enthält das Album u.a. auch den fantastischen, neuen Song „Hallelujah“.



„Mit diesem Album bin ich ‚Hier‘ angekommen“, sagt Alicia Keys. „An einem Ort, wo ich mich offen und ehrlich im Spiegel anschauen möchte. Ich will die Wirklichkeit sehen, zu welchem Menschen ich in dieser Welt geworden bin. Ich will das Gute sehen, das Hässliche, Schatten und Licht. Wenn wir uns weiter entwickeln, verstehen und gegenseitig akzeptieren wollen, müssen wir zunächst unsere eigene Komplexität erkennen. Wir müssen in der Lage sein, darüber zu sprechen und uns gegenseitig dort zu begegnen, wo wir sind: ‚hier‘.“



Alicia Keys:

As I started writing this album, it was the first time I was so clear about the topics and issues I wanted to talk about. I've been so inspired by the artists who have been my heroes throughout my life. Simone, Dylan, Marley, Lennon. They used their songs to be the voice of the people in a gorgeous cross section of art and activism to shine light on the dark places. All of this motivated me to lay my truth bare; to write tracks that draw from my personal experience in the world, the real issues I see affecting us all, and my crazy deep connection to my hometown, New York City.

I can't wait for you to listen to HERE from beginning to end! It's the album I've always wanted to make. It's my most raw and honest music so far. You will hear about the good, the bad, the raw truth, the shadows and the light. It's my love letter to the sonics and stories of New York.

I hope you connect with it, vibe to it, and love it as much as I do ;-)

Love,

Alicia



Alicias Kurzfilm über ihre Heimatstadt New York: "The Gospel"

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren