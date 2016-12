Das zweite Jahr in Folge organisiert Thunderdome den “Die Hard Day” für seine höchst engagierten Fans. Ein Tag wie dieser verdient natürlich eine besondere Auswahl an Merchandise-Artikeln, allen voran die Thunderdome Die Hard CD II. Für diese Veröffentlichung produzierten vier legendäre Thunderdome Künstler jeweils eine ganz besondere CD, damit der Thunder-Vibe wieder durch die Adern fließt. Die erste CD enthält einen Mix von einer Gruppe, die keine Einleitung mehr braucht – 100% THE DREAMTEAM. Dano, The Prophet, Gizmo und Buzz Fuzz haben ihre Lieblings-Tracks ausgewählt, um daran zu erinnern, worum es diesem Team geht, nämlich um Hardcore zu servieren, wie er eigentlich klingen sollte. Man denke nur an Danos „Welcome to the Thunderdome“ oder an The Masochists „No Newstyle“.



Die zweite CD ist ein Mix des einzigartigen NOIZE SUPPRESSOR. Der italienische Hardcore-Forscher feierte dieses Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Um diesen besonderen Moment zu feiern, sammelte er alle seine Lieblings-Tracks und hat sie in einem Mix mit dem Noize Suppressor-Flavour vereint. So sind natürlich auch seine eigenen Stücke, wie zum Beispiel „Body Rockin“ und „No Enemy“ mit Multiplex MC oder Tha Playah’s Remix von „Bassface“, auf der Compilation vertreten.



Der legendäre DR. PEACOCK, der seine Karriere beim Thunderdome Radio begann, produzierte 24 ganz besondere Tracks für CD Nr. 3. „Trip Around the World" führt euch auf eine Reise rund um die Welt und darüber hinaus. Bei allen Nummern hat sich DR. PEACOCK dabei von Ländern oder Kontinenten inspirieren lassen, die er besucht oder von denen er geträumt hat. Seinen berühmten „Trip to Ireland"-Song findet man genauso auf der CD, wie die Tracks „Trip to the Moon" oder „Trip to Middle Earth". Sie nehmen euch mit auf eine Reise in verschiedene Dimensionen. CD Nr. 3 von DR. PEACOCK ist übrigens nur beim physischen Produkt enthalten.



Die letzte CD trägt den Titel "Die besten Werke von Marc Acardipane – See you in 2017". MARC ACARDIPANE produzierte bereits so viele Tracks unter einer Vielzahl an Synonymen, sodass es fast schwer fällt zu glauben, dass er das wirklich alleine gemacht hat. Er hat es damit auf jeden Fall verdient eine eigene CD auf der [b]Thunderdome Die Hard CD II[/b] zu haben. „6 Million Ways To Die", „Pitch-Hiker", „Ich mag es laut"... Marc hat viel zu viele Klassiker produziert, um sie auf eine CD zu packen. Aber er hat versucht, eine Auswahl der besten Track für euch zusammen zu stellen. Die vier CDs der[b] Thunderdome Die Hard II[/b] enthalten eine perfekte Mischung aus Oldschool-Klassikern und dem Sound, den wir heute und in der nächsten Generation kennen werden. Thunderdome hat schon immer die gesamte Breite des Hardcore-Sounds repräsentiert und wird dies auch immer tun. Wer Hardcore liebt, der muss diese 4-CD-Compilation definitiv seiner Sammlung hinzufügen. Zudem ist sie die perfekte Vorbereitung für den „Die Hard Day“ im Dezember und das perfekte Album, um sich auf das Jahr 2017 vorzubereiten!



[b]Thunderdome Die Hard II

[/b][b]Label: Be Yourself Music

[/b][b]VÖ: 09.12.2016

[/b][b]Format: 4CD / Multi-Box[/b]

