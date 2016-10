bdo-EXPERTEN-FORUM ÖPNV in Berlin - PBefG-Kompromiss gescheitert?

Das private Busgewerbe muss zurzeit feststellen, dass in der Ausübung der Verkehre vor Ort ein gemeinsames Miteinander kommunaler und privater Unternehmen immer schwieriger wird. Der bdo sieht in der momentanen Entwicklung die Gefahr für den Erhalt der bislang ausgewogenen ÖPNV-Struktur in Deutschland. Während die Vertreter kommunaler Spitzenvereinigungen aktuelle eigenwirtschaftliche Anträge auf Stadtverkehre wie Pforzheim und Hildesheim mit Sorge betrachten, stellen die Vertreter des bdo auf der anderen Seite eine Ausdehnung kommunaler Strukturen einhergehend mit dem Marktverschwinden privater Unternehmen in dramatischem Ausmaße fest.



Steht der PBefG-Kompromiss vor dem aus? Wie entwickeln sich die ÖPNV Märkte anderer Länder? Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es für die Unternehmen? Diese und zahlreiche weitere Fragen über die Zukunft des Öffentlichen Personennahverkehrs stehen beim nächsten bdo-EXPERTEN-FORUM am 8. November in Berlin im Mittelpunkt. Hier diskutieren Vertreter der EU-Kommission, des EU-Parlaments und der deutschen Regierung sowie weitere internationale Experten über die europäischen und deutschen Grundlagen für öffentliche Verkehre. Jeder, der erfolgreich im Markt bestehen will, sollte sich deshalb schnell anmelden.



Die Keynote am 8. November spricht Tom Kirschbaum (Door2Door). Über die Verordnung 1370 für mehr Wettbewerb diskutieren u.a. Jan Scherp (EU-Kommission), Staatssekretär Rainer Bomba (BMVI), Michael Donth (MdB) und Christian Schreyer (Transdev). Der Parlamentarische Staatssekretär Enak Ferlemann (BMVI) eröffnet den zweiten Teil der Diskussion, wenn es um die Bilanz von rund vier Jahren Personenbeförderungsgesetz geht. Darüber sprechen dann u.a. Ingo Wortmann (VDV), Stefan Karnop (Sachsen-Anhalt), Hilmar von Lojewski (Deutscher Städtetag) und Witgar Weber (Verband Baden-Württembergischer Omnibusunternehmer).



Im großen Praxisblock geht es um konkrete Antworten:





 Daniel Marx (DB Regio Bus Nord): Keine Angst vor allgemeinen Vorschriften: Best Practices

 Sebastian Roling (Rechtsanwalt): Chancen und Risiken im Genehmigungswettbewerb

 Holger Zuck (Anwaltskanzlei Zuck): Direktvergaben – Gemeinsame Direktvergaben/ÖPP

 Clemens Antweiler (RWP Rechtsanwälte): KMU-Direktvergaben im Praxistest

 Hans Hafenrichter und Leo Ernst (PKF Wirtschaftsprüfungsgesellschaft): Der Weg zur Kleinstvergabe

 Wendlandt Unternehmensberatung: Fit für den Wettbewerb – Tipps vom Unternehmensberater





Das bdo-EXPERTEN-FORUM ÖPNV am 8. November startet um 8.30 Uhr in Berlin. Ort der Veranstaltung ist das Thomas-Dehler-Haus, Reinhardstraße 12-16, 10117 Berlin. Das Ende der Veranstaltung ist für 17.30 Uhr vorgesehen. Bereits am Montag, 7. November, findet auf Einladung der Messe Berlin ab 19 Uhr ein Abendempfang in der Humboldt-Box (Berlin-Mitte) statt, zu dem die Teilnehmer des EXPERTEN-FORUMS herzlich willkommen sind. Dort sind in modernem Ambiente erste Gespräche über die Zukunft des ÖPNV möglich. Die Messe Berlin wird die BUS2BUS – Fachkongress und Messe vorstellen, die gemeinsam mit dem bdo im April 2017 veranstaltet wird.



Das detaillierte Programm der Veranstaltung ist angehängt.



