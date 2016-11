BBDO präsentierte 52. Regielounge

Die zum 52. Mal von BBDO veranstaltete Regielounge hat Düsseldorf erneut zum Zentrum der Werbefilmszene gemacht. Mehr als 900 Gäste kamen zum großen Get-Together der nationalen und internationalen Werbe- und Werbefilmbranche in die Nachtresidenz, präsentiert von Steffen Gentis, Chief Production Officer der BBDO Group Germany.



Ein Highlight auf der Regielounge war der Besuch des Regisseurs, Autors und Producers Herrmann Vaske. Der deutsche Filmemacher zeigte Ausschnitte aus seinem aktuellen Kinofilm „Dennis Hopper: Uneasy Rider“, der über das bewegte Leben des 2010 verstorbenen US-amerikanischen Schauspielers und Regisseurs Dennis Hopper („Easy Rider“, „Colors - Farben der Gewalt“, „Blue Velvet“) erzählt.



Ein weiterer Gast war Mateus de Paula Santos vom brasilianischen Design- und Animationsstudio LOBO. Der Kreativdirektor und Gründer von LOBO hat bereits mehr als 30 Löwen bei den Cannes Lions gewonnen und war in diesem Jahr gemeinsam mit Gentis Mitglied der Cannes Film Craft Jury. Er zeigte unter anderem den Spot „Endless Possibilities“ für Getty Images, der in Zusammenarbeit mit der Agentur Almap BBDO entstanden ist.



Anschließend stellte Gentis den US-amerikanischen Regisseur Anson Fogel vor. Der vielfach ausgezeichnete Kreative präsentierte unter anderem einen spektakulären Stunt-Commercial für Volkswagen sowie einen Spot für die Outdoor-Marke The North Face.



Ebenfalls zu Gast: die Künstlerin Susi Sie. Die in Berlin lebende Künstlerin beeindruckte mit einer Projektion, die sie für die Eröffnungsshow bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro kreiert hatte.



Zu Besuch war zudem das niederländische Regisseuren-Kollektiv Wefilm, das für Unternehmen wie Heineken, Vodafone und Google arbeitet. Die bereits mit zahlreichen Awards ausgezeichnete Produktionsfirma begeisterte auf der Regielounge mit ihrem interaktiven Recruiting-Spot für Heineken sowie ihrem Viral-Hit „Huizenpromoter“ für die niederländische Bank ABN Amro.



Ein weiterer Höhepunkt war die Live Performance von Tobias von Aesch. Der Senior Art Director von BBDO Düsseldorf kreierte im Laufe des Abends mehrere Live Paintings im virtuellen Raum.



Die bereits zum 52. Mal von der BBDO Gruppe veranstaltete Werbefilmnacht wurde von Adstream gesponsert. Die Regielounge ist für Regisseure die ideale Plattform, ihre Arbeiten dem deutschen Markt zu präsentieren: Kreative und einflussreiche Entscheider der Werbe- und Filmbranche nutzen diesen Treff, um sich einen Überblick über den kreativen Stand der Dinge zu verschaffen und um Regisseure persönlich kennenzulernen.

