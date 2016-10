Europas erfolgreichste Musical-Biographie feiert Elvis' musikalisches Leben vom Gospel über den Blues bis zum Rock'n'Roll, mit dem "besten Elvis seit Elvis" und einem echten Zeitzeugen

Am 16. August 1977, vor bald 40 Jahren, verstarb in Memphis, Tennessee, mit Elvis Presley eine der größten Legenden der Musikgeschichte. Mit dem Gedenken an diesen Tag, der die (Musik-)Welt erschütterte, beginnt auch das erfolgreichste Musical über das musikalische Leben des „King". ELVIS – Das Musical zeigt in kleinen Szenen, Original-Filmsequenzen, aufwändigen Choreografien und live interpretierter Musik die wichtigsten Stationen von Elvis‘ musikalischer Karriere vom Gospel über den Blues bis hin zu hemmungslosem Rock’n’Roll. Diese neue Art der Musical-Biografie begeisterte bereits in der Premierensaison 2015 über 100.000 Besucher und konnte 2016 den Erfolg noch steigern. Das Ensemble um den Elvis-Darsteller Grahame Patrick und den langjährigen Elvis-Weggefährten Ed Enoch erhielt ausnahmslos positive Kritiken, allerorts „Standing Ovations" und zählt mit über 250.000 Besuchern zu den erfolgreichsten Musical- Produktionen der letzten Jahre. 2017 geht die Erfolgsshow erneut auf Tournee durch rund 50 Städte in Deutschland und Österreich – darunter u.a. auch am 25. Februar 2017 im Festspielhaus Baden-Baden.



„Elvis Presley, seit mehr als zwanzig Jahren Idol der Rock-Musik und der sogenannten Pop- Kultur, ist gestern Abend im Alter von 42 Jahren gestorben. Elvis erlag in Memphis, Tennessee, einem Herzversagen", so berichtet die Tagesschau des ersten deutschen Fernsehens am 17. August 1977. Mit dieser und weiteren Meldungen aus aller Welt beginnt ELVIS – Das Musical. Die Bilder der weltweiten Trauer um den Tod des „King" werden auf der Bühne musikalisch begleitet mit dem Gospel „Why me, Lord?", vorgetragen von vier Männern: dem legendären „The Stamps Quartet". Mit dabei: Ed Enoch, geboren 1942 in Tennesee, USA. Von 1971 bis zu Elvis‘ Tod 1977 begleitete der Leiter des Gospel-Chors Elvis bei über 1.000 Auftritten. Elvis stellte Ed mit folgenden Worten auf der Bühne vor: „Ladies and Gentlemen, bitte begrüßen sie meinen Freund, den besten und kraftvollsten Lead-Vokalisten weltweit: Ed Enoch." The Stamps waren das erste Gospel-Quartett, das weltweit über Satellit live übertragen wurde – beim „Aloha from Hawaii" Konzert 1973. 1977 sangen sie auf Elvis‘ Beerdigung die Gospels „How great thou art" und „Sweet Sweet Spirit" und 1979 waren Ed Enoch mit J.D. Summer & The Stamps Quartet für das Album „Elvis' Favorite Gospel Songs" für einen Grammy nominiert. „Manchmal kommt es mir vor wie im Märchen", schildert Ed Enoch, „ich muss mich dann kneifen, um zu begreifen, dass ich tatsächlich die Ehre hatte, mit einem der größten Musiker der Welt zu singen. Elvis hat mit seiner Musik so viele Herzen berührt."



Ed Enoch ist mit seinem Stamps Quartet die wahre Seele der Show", erklärt Elvis-Darsteller Grahame Patrick, „sie liefern die Authentizität, die unser Musical so einzigartig macht." Und Ed schwärmt über Grahame: „Wir standen schon mit einigen großartigen Elvis-Darstellern auf der Bühne und wissen deren Talent zu schätzen. Aber mit Grahame Patrick haben wir ohne Zweifel die Ehre, mit dem Besten zu performen. Grahame ist ganz einfach derjenige, der dem King am nächsten kommt." Zwischen Ed und Grahame hat sich aus den gemeinsamen Auftritten und der gemeinsamen Liebe zu Elvis und seiner Musik eine enge Bindung entwickelt. Wie auch in Elvis‘ Leben ist die Freude an Blues und Rock’n’Roll tief verwurzelt in der Liebe zur Gospel-Musik. ELVIS – Das Musical bringt die gesamte musikalische Vielfalt des „King of Rock’n’Roll" auf die Bühne, natürlich inklusive seiner größten Hits von „Love Me Tender" über „Jailhouse Rock" bis „Suspicious Minds". Neben Grahame Patrick als Elvis und Ed Enoch mit The Stamps sorgt ein hochkarätiges Ensemble aus Musikern, Sängerinnen, Tänzern und Schauspielern für authentischen Rock’n’Roll- Sound und die richtige Würze in der einzigartigen Musical-Hommage an Elvis Presley. „Elvis ist der größte Entertainer des letzten Jahrhunderts. Er hat Maßstäbe gesetzt", betont Produzent Bernhard Kurz, „wenn man die Chance sucht, zu erleben wie es damals war, sollte man sich das Musical unbedingt ansehen."



Auszüge von Pressestimmen zu ELVIS – Das Musical: Elvis-Darsteller Grahame Patrick versetzt die Fans in Verzückung. Hier stimmt jede Pose. Jede Bewegung, jedes Zucken der Mundwinkel und jeder Blick entsprechen den überlieferten Elvis-Bildern. Die eigentliche Wiederbelebung des unsterblichen gelingt dem Sänger allerdings mit einer Stimmgewalt, die alle Facetten von Elvis detailverliebt wiedergibt. Kein Wunder also, dass immer wieder Zuschauerinnen zur Bühne stürmen, um dem „King" die Hand zu küssen. Süddeutsche Zeitung



Grandios, diese One-Man-Show! Besser geht es eigentlich gar nicht. Hamburger Morgenpost



Eine perfekte, zweistündige Show. Bei Hits wie „Love Me Tender", „Heartbreak Hotel" und vor allem „Jailhouse Rock" sprangen die Fans auf, tanzten und gerieten fast in Ekstase. Elvis bleibt auf ewig der King! Bild München

