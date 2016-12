Ausverkauft: Queen Esther Marrow's The Harlem Gospel Singers Show, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel und die Premiere von STOMP

Wenn die Tage kurz und kalt werden, bietet das Winterfestival im Mannheimer Rosengarten vom 25. Dezember 2016 bis 04. Januar 2017 mit Märchen, Musik und magischen Momenten genau das passende Programm. Den Auftakt macht Queen Esther Marrow‘s The Harlem Gospel Singers Show – mit einer fulminanten „Best-Of-Show" verabschiedet sich Queen Esther Marrow, der Superstar der internationalen Gospelszene, wie von der New York Times gekürt, gemeinsam mit den legendären The Harlem Gospel Singers und der grandios besetzten Band von ihren Fans in Europa. Mit Stimmgewalt und jenem unverkennbar originären Groove aus R&B, Funk und Soul ist Queen Esther Marrow‘s The Harlem Gospel Singers Show aktuell auf Abschieds-Tour und das letzte Mannheimer Konzert am 25. Dezember 2016 im Rosengarten ist nun restlos ausverkauft .



Wer keine Tickets mehr für das Abschiedskonzert in Mannheim ergattern konnte, kann auf die Konzerte am 27.12.16 in der Harmonie Heilbronn , am 09.01.17 in der Alten Oper Frankfurt , am 24.01.17 im Festspielhaus Baden-Baden oder etwa am 29.01.17 in der Liederhalle Stuttgart ausweichen. Auch dort wird Queen Esther Marrow zum Abschied ein Best-Of-Feuerwerk aus Gospeltraditionen, neuen Hymnen, musikalischen Tributes und eigene Versionen präsentieren.



Auch das märchenhafte Filmkonzert Drei Haselnüsse für Aschenbrödel mit dem Radiosymphonieorchester Pilsen unter der Leitung des international renommierten Filmmusikspezialisten Frank Strobel am 26. Dezember 2016 ist bereits ausverkauft .



Am 27. Dezember 2016 geht es beim Winterfestival ähnlich romantisch weiter: Dann dürfen sich Musik- und Märchenfans auf Die Zauberflöte freuen. Das Meisterwerk von Wolfgang Amadeus Mozart zählt zu den meistgespielten Opern der Welt und ist heute so populär wie damals. Gemeinsam mit dem Orchester und Chor des Budapester Operntheaters entführen international renommierte Solisten das Publikum in eine zauberhaft-mystische Welt. Für Kurzentschlossene gibt es noch Karten an der Abendkasse oder bei Rhein Neckar Ticket (www.rheinneckarticket.de, P 3, 4-5, 68161 Mannheim). Auch telefonische Hinterlegungen der Tickets an der Abendkasse sind unter 0621 10 10 11 möglich.



Für einen wild wummernden Jahreswechsel sorgt vom 29. bis 31. Dezember 2016 das furiose Rhythmusspektakel STOMP . Die Premiere am 29. Dezember 2016 ist nun ebenfalls ausverkauft . Für die weiteren Shows gibt es noch Karten an der Tages- und Abendkasse sowie bei Rhein Neckar Ticket (www.rheinneckarticket.de, P 3, 4-5, 68161 Mannheim). Mit nichts als Schrott und untrüglichem Rhythmusgefühl bewaffnet, werden die herrlich eigenwilligen STOMP -Charaktere das Mannheimer Publikum erneut begeistern. Ob Streichholzschachteln, Besen, oder Spülbecken – im STOMP -Kosmos verwandeln sich die Dinge des Alltags zu singendem Müll und sinfonischem Schrott. Akustisch wird dabei alles herausgeholt, was nur möglich ist.



Nach dem großen Erfolg der Wechseljahre-Revue „Heiße Zeiten", die unter anderem gleich zweimal in Mannheim zu Gast war und insgesamt über 250.000 Zuschauer begeisterte, sorgt das Winterfestival im Mannheimer Rosengarten vom 02. bis 04. Januar 2017 für ein Wiedersehen mit dem ungleichen aber höchst amüsanten Frauenquartett: Die freche Heirats-Revue Höchste Zeit in der Inszenierung von Regisseurin und Ex-„Missfits"-Mitglied Gerburg Jahnke zeigt zum Jahresanfang wie das Leben der vier Damen in der Blüte ihres Lebens weitergeht. Zur Erinnerung: Die toughe Businessfrau, die Vornehme aus den Elbvororten, die Hausfrau und die Junge mit dem damals noch unerfüllten Kinderwunsch waren im Laufe turbulenter Ereignisse zu Freundinnen geworden. Und so viel sei jetzt schon verraten: Eine von ihnen heiratet. Dass dabei nicht alles glatt geht, versteht sich von selbst! Höchste Zeit persifliert so nonchalant wie treffsicher das Leben einer Frau im besten Alter. Ob Hochzeitsfieber, Herzschmerz oder Hormonkarussell: Pointenstarke Dialoge, temporeiche Songs, vier schlagfertige Darstellerinnen und eine unverwechselbare Live-Band sorgen für köstliches Amüsement und einen ebenso herzerfrischenden wie kurzweiligen Abend.



Vorverkauf: Eintrittskarten für alle Produktionen im Rahmen des Winterfestivals im Mannheimer Rosengarten sind erhältlich unter der Tel. 0621-10 10 11, im Internet unter www.rheinneckarticket.de und www.bb-promotion.com sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.



Informationen: www.bb-promotion.com/winterfestival-im-mannheimer-rosengarten



Im Rahmen des Winterfestivals wird ein Kombiticket angeboten: Beim Ticketkauf für zwei oder mehr Produktionen bekommt man eine Ermäßigung von 20% auf den gesamten Ticketkauf . Das Kombiticket ist ausschließlich unter der Tel. 0621-10 10 11 bzw. im Rhein Neckar Ticket-Shop in P3, 4-5 (Fressgasse) in Mannheim erhältlich. Limitierte Stückzahl. Die Ermäßigung kann nicht nachträglich gewährt werden, d.h. die Tickets müssen gemeinsam erworben werden.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren