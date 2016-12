B&B VW Golf VII GTI Clubsport / S - bis 353 kW / 480 PS / 620 Nm

Die neueste Entwicklung des Siegener Tuningbetriebes B&B Automobiltechnik ( www.bb-automobiltechnik.de - Tel. 0271-30323-0 ) ist die Optimierung des aktuellen VW Golf VII GTI Clubsport / S welcher ab sofort in 4 Stufen modifiziert werden kann.



Die Leistung des neuen GTI Clubsport / S steigt von serienmäßigen 265 PS / 350 Nm bzw. 310 PS / 380Nm in der stärksten von 4 Ausbaustufen auf maximal 480 PS und 620 Nm (EUR 12.950.-). Hierbei sinkt die Beschleunigungszeit von 0 auf 100 km/h von 6,3 sec auf 4,5 sec. Der 0-200 km/h Wert reduziert sich von 22,5 sec. auf 12,8 sec. Die Höchstgeschwindigkeit steigt von abgeregelten 250 km/h auf über 285 km/h.



Erreicht werden diese Fahrleistungen durch einen größeren Spezial-Turbolader mit vergrößerter Ansaugung, Hochdruckbenzinpumpe, Hochleistungsladeluftkühler, Rennsport-Abgasanlage mit Sport-Katalysator, Bearbeitung von Ansaugwegen und Luftführungen, sowie Erhöhung des Ladedrucks mit Anpassung der Einspritzkennfelder und des DSG Getriebes. Um die Öltemperatur immer im grünen Bereich zu wissen, wird zusätzlich die B&B Spezialölkühlanlage installiert.



Kleinere Leistungskits mit 265 kW / 360 PS / 460 Nm (EUR 1.298.-) – 283 kW / 385 PS / 480 Nm (EUR 3.950.-) sowie 316 kW / 430 PS / 550 Nm (EUR 7.950.-) sind ebenfalls erhältlich. In allen Leistungsstufen ist die die Aufhebung der Vmax Begrenzung enthalten. Bei Modellen mit DSG-Getriebe erfolgt eine elektronische Anpassung.



Das mehrstufige B&B Motorenprogramm des neuen GTI Clubsport / S beginnt mit der B&B Stufe 1 (EUR 1.298.-). Durch eine geringfügige Ladedruckerhöhung (+ ca.0,2bar) sowie der Anpassung der Einspritz- und Zündkennfelder steigt die Leistung auf 265 kW / 360 PS und 460 Nm.



283 kW / 385 PS und 480 Nm werden in der B&B Stufe 2 (EUR 3.950.-) durch die B&B Downpipe mit Sport-Katalysator, Optimierung von Ansaugwegen und Luftführungen in Verbindung mit einer Ladedruckerhöhung (+ ca.0,25bar) und der erforderlichen Kennfeldanpassung / Motorabstimmung erzielt..



B&B Stufe 3 (316 kW / 430PS / 550 Nm (EUR 7.950.-) beinhaltet zusätzlich zu Stufe 2 die Montage eines B&B Turboladers, einer B&B Sport-Abgasanlage sowie einer optimierten Ladeluftkühlung. Abschließend wird die Motorsoftware individuell auf die geänderten Komponenten angepasst und rundet somit diese Ausbaustufe perfekt ab.



Um in Stufe 4 (EUR 12.950.-) die Topleistung von 480 PS und 620 Nm zu erreichen, tauschen die Techniker von B&B zusätzlich zu Stufe 3 den Turbolader gegen einen größeren Spezial-Turbolader aus. Zusätzlich werden diverse Hardwareteile bearbeitet und es erfolgt der Einbau von Hochdruckpumpe und Hochleistungsladeluftkühler. Abschließend werden Anpassungen im Bereich der Ansaugung, der Luftführungen und des Motormanagements durchgeführt.



In allen Stufen ist die Aufhebung der Vmax Begrenzung enthalten. Bei Modellen mit Automatik-Getriebe erfolgt eine elektronische Anpassung der Getriebeelektronik.



Zur Reduzierung von Abgasgegendruck und Abgastemperatur bietet B&B eine Spezial-Downpipe mit Sport-Katalysator (ab EUR 1.398.-) an, wodurch der Rohrquerschnitt und die Rohrführung erheblich verbessert wird. Hierdurch wird eine Mehrleistung von ca.11 kW / 15 PS erreicht.



Um das Klangbild und die Optik zu verbessern, hat B&B eine Sport-Abgasanlage ab Kat (ab EUR 1.398.-) im Programm. Alternativ ist ein spezielles Sound-System (ab EUR 998.-) montierbar, welches per Fernbedienung den Klang in mehreren Einstellungen bis zum V8 Renn-Sound möglich macht.



Durch die Verwendung der B&B Rennsport-Abgasanlage mit Metallkatalysator (ab EUR 2.795.-) wird eine höhere Leistungsabgabe bei gleichzeitiger Reduzierung der thermischen Belastung von Motor und Abgasturbolader erreicht. Die Mehrleistung beträgt hierbei ca.15 kW / 20 PS.



Empfehlenswert bei allen Leistungsstufen des 2.0ltr. Turbo-Motors ist die B&B Zusatzölkühlanlage (EUR 1.298.-) welche mit Thermostat in Erstausrüsterqualität gefertigt wird. Diese zeichnet sich durch günstigere Strömungsverhältnisse sowie eine größere Oberfläche aus und führt dadurch zu einer Reduzierung der Öltemperatur um bis zu 25°.



Um die Fahreigenschaften und die Optik des GTI Clubsport zu optimieren, bietet B&B einen Sportfedernsatz (EUR 298.-) an, welcher den Sportler um ca.30 mm absenkt.



Eine deutliche Verbesserung des Fahrverhaltens wird durch die Verwendung des B&B / KW Gewindefahrwerkes V3 erreicht. Das in Höhe, Zug- und Druckstufe einstellbare Gewindefahrwerk ist ab EUR 1.798.- erhältlich. Dieses Fahrwerk ermöglicht deutlich höhere Kurvengeschwindigkeiten und trägt maßgeblich zu mehr Fahrsicherheit bei.



Ebenfalls verfügbar ist die B&B Hochleistungsbremsanlage (ab EUR 3.495.-), welche dem Clubsport Fahrer jederzeit ein beruhigendes Gefühl überlegener Sicherheit vermittelt. Die Bremsleistung wird bei sportlicher Fahrweise oder in Notsituationen bei Hochgeschwindigkeitsfahrten deutlich verbessert. Die Bremsscheibengröße beträgt dann an der Vorderachse 342 mm. Diese Bremsanlage wird dann auch unter den Original Rädern in 18“Zoll Verwendung finden. Weitere Bremsanlagen in Größen bis 370mm sind möglich – bei gleichzeitiger Verwendung von mind. 19“ Zoll Felgen.



B&B Leichtmetallfelge B10 – VA+HA 8,5x20" Zoll mit 235/30-20 Bereifung (ab EUR 3.298.- komplett) bieten erheblich mehr Reserve bei höheren Kurvengeschwindigkeiten und erweitern zudem noch die sportlichere Optik. Weitere Leichtmetallräder in 18“ + 19“ (ab EUR 1.950.-) sind möglich.









Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren