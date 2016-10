Wandkalender 2017 erschienen

Druckfrisch liegt der neue Wandkalender 2017 der Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH (BMTG) vor, der sich im kommenden Jahr den Markgrafenkirchen in Bayreuth und in der Umgebung widmet. Diese einzigartigen, kunsthistorisch wertvollen Kirchen sind noch echte Geheimtipps und selbst vielen Bürgern der Region bisher kaum bekannt. Dies soll sich nun ändern: der Kalender, der die festlichen Höhepunkte und kulturellen Highlights des Jahres 2017 zusammenfasst, ist Bestandteil einer breit angelegten Initiative, die zum Ziel hat, den Bekanntheitsgrad der Markgrafenkirchen in der Öffentlichkeit zu steigern.



Neben den von der BMTG organisierten Veranstaltungen wie Frühlingsfest, Volksfest, Bürgerfest, Sommernachtsfest oder dem A-Cappella-Event Sangeslust, enthält der kostenlose Wandkalender die Termine von rund 40 musikalischen Events, Konzertreihen und Festivitäten, aber auch die Schulferien und Feiertage in Bayern.



Der Kalender ist ab sofort in der Tourist-Information in der Opernstraße 22 erhältlich.



Weitere Infos: Tourist-Information, Opernstraße 22, 95444 Bayreuth, Tel. 0921/885 88, www.bayreuth-tourismus.de

