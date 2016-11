Überraschung wartet

Nein, es sind keine 11 Tage mehr bis zum Faschingsauftakt. Am 11.11. um 11 Uhr 11 ist es schon wieder soweit. Der Fasching geht endlich los! Bis zum großen Bayreuther Faschingszug ist es zwar noch eine Weile hin, denn der findet erst am Sonntag, 26. Februar 2017 statt, doch die Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH hat sich in diesem Jahr etwas ganz Besonderes ausgedacht: Gruppen und Vereine, die sich vor dem 11.11. 11 Uhr 11 anmelden, erhalten zur Belohnung eine kleine Überraschung.



Das beliebte Bayreuther Faschingstreiben, dessen alljährlicher Höhepunkt der Faschingszug ist, findet 2017 vom 25.-28. Februar statt. Ob die Rentiere dann auch wieder dabei sind, bleibt aber vorerst noch ein Geheimnis.



Die Anmeldefrist für den Faschingszug läuft ab sofort. Interessierte Gruppen und Vereine können sich entweder telefonisch unter der Nummer 0921/885 743 bzw. 885 737 oder per e-mail an



veranstaltungen@bayreuth-tourismus.de anmelden.



Anmeldekriterien



Firma/Verein/Privatperson



Vor- und Nachname (Verantwortlicher)



Straße, Hausnummer



PLZ, Ort



Wagen bzw. Gruppenmotto



Telefon



E-Mail



Weitere Informationen: Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH, Opernstraße 22, 95444 Bayreuth, Tel. 0921-885 731, www.bayreuth-tourismus.de

