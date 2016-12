Sternenmarkt in St. Georgen am 11. Dezember 2016

Der beliebte Sternenmarkt in St. Georgen findet dieses Jahr am 11. Dezember 2016, erstmals hinter der Ordenskirche statt. Von 14-20 Uhr erwartet Sie ein vielfältiges Programm: Es unterhalten Sie der Posaunenchor St. Georgen, der Chor der St. Georgen Schule sowie der Gospelchor der Uni Bayreuth und der Unichor Bayreuth. Sie haben die Möglichkeit, auf den Ordensturm zu steigen, Führungen in der Stiftskirche zu machen und um 16 Uhr den Nachtwächter auf einer Führung zu begleiten. Um 16 Uhr findet bei Klavierhaus Niedermeyer auch ein Klavierkonzert mit Christian Cieslak statt. In der Dämmerung steigen Sternwerfer in den nächtlichen Himmel. Danach liest der Mundartdichter Heiner Hartmann aus seinen Büchern über Bayreuth und Bayreuther. Ab 17 Uhr tritt der bekannte Gospelchor Joy in Belief in der Ordenskirche auf und präsentiert ein Gospelweihnachtskonzert zugunsten des Hospizvereins. (Eintritt). Auf dem Markt hinter der Kirche lohnt es sich zu stöbern und regionale Produkte und Kunsthandwerk zu bewundern und zu kaufen. Natürlich stehen auch Getränke und reichlich kulinarische Köstlichkeiten für Sie bereit.



Weitere Infos und das Programm unter www.bayreuth.de.

