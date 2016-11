Der "Sternlas"-Baum

Rund 7 Meter hoch ist der Baum, der jährlich in der Weihnachtszeit am Sternplatz aufgestellt wird. Auch in diesem Jahr soll er durch die Hilfe der Bewohner Bayreuths nicht kahl und ungeschmückt bleiben, sondern in seinem prachtvollen Glanz erstrahlen! Durch Mithilfe aller soll der Christbaum bis zum 3. Dezember voll behangen sein mit individuell verzierten Kugeln der BayreutherInnen, Stern an der Spitze und hell beleuchtet. So wollen wir das gemeinsam schaffen: die Stadt und die das Projekt organisierende Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH sorgen für die Aufstellung und die Beleuchtung des Baums, die Bewohner Bayreuths für die Kugeln. Dazu bieten unten aufgeführte Geschäfte rund um den Sternplatz und auch der Bayreuth Shop ab Freitag, den 18. November, ihren Kunden, Gästen und Besuchern Christbaumkugeln zu einem Betrag von 3 € an. Gerne darf man jedoch auch mehr spenden, denn der Erlös des Verkaufs geht an den Verein "Initiative Morgenrot e.V.", der sich für die individuelle Hilfe von Menschen mit erworbener Hirnschädigung einsetzt. Der Verein wird am 2. und 3. Dezember direkt am Sternplatz weitere Kugeln verkaufen. Neben der Verschönerung des weihnachtlichen Stadtbilds und einer Spende für einen guten Zweck, kann jeder, der eine Kugel erworben hat diese mit seiner persönlichen Weihnachtsbotschaft verzieren oder sie bemalen.



Am 3. Dezember, um 17:30 Uhr, kommt es dann zum Höhepunkt der Aktion! Alle Spender sind eingeladen dabei zu sein, wenn wir, zusammen mit dem Bayreuther Christkind und hoffentlich vielen Schaulustigen, den mit den gekauften Kugeln geschmückten Baum am Sternplatz öffentlich feiern wollen - ein Gemeinschaftswerk aus Kugeln und schöner Beleuchtung, das auch noch einen guten Zweck erfüllt. Tipp: Wer einfach nur so spenden möchte, ohne eine Kugel zu erwerben, kann bis zum 18.12. einen beliebigen Betrag in die im Bayreuth Shop aufgestellte Spendenbox werfen.



Der Baum ist ein sichtbarer Ausdruck der Solidarität. Am Ende der Aktion steht ein schöner, geschmückter Baum, der ein Zeichen für das Gemeinschaftsgefühl der Bewohner Bayreuths sein wird und zudem eine hoffentlich hohe Spendensumme für den Verein "Initiative Morgenrot e.V." in Bayreuth erzielt.



Die Christbaumkugeln werden bei folgenden Händlern angeboten:





Ludwigstraße: Die Brücke Weltladen

Richard-Wagner-Straße: Cecil Store, Street One, Jeans House, Thymian Tee & Ambiente, RW 21, Christothek Buchhandlung, Fischer Optik & Akustik

Wahnfriedstraße: Richard Wagner Museum, Franz Liszt Museum, Jean Paul Museum

Badstraße: Akustiks Hörstudio

Opernstraße: Bayreuth Shop, Markgrafen Buchhandlung

Maximilianstraße: Fielmann, Wolle Rödel





Hintergrund-Info zum begünstigten Verein



Der Verein unterstützt und berät Menschen und Familien, die durch eine erworbene Hirnschädigung eine tiefgreifende Lebensveränderung erfahren haben. Sein Anliegen ist es



Anlaufstelle zu sein und das Thema gesellschaftlich präsenter zu machen.

