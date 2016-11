Scharf: Ehrenamtliche Helfer sind unverzichtbar

Das Engagement freiwilliger Helfer ist ein tragender Pfeiler im Natur- und Umweltschutz. Deshalb soll auch zukünftig intensiv für das Ehrenamt geworben werden. Das betonte die Bayerische Umweltministerin Ulrike Scharf im Rahmen der festlichen Verleihung des "Grünen Engels" an 15 Ehrenamtliche aus Oberbayern. Scharf: "Heute stehen Menschen im Mittelpunkt, die sich freiwillig und selbstlos für ihre Umwelt einsetzen. Ehrenamtliche Helfer sind für den Umwelt- und Naturschutz in Bayern unverzichtbar. Ihnen gelten unser Dank und unsere Anerkennung. Wir können stolz darauf sein, dass diese Werte im Freistaat tief verwurzelt sind." Über eine Millionen Menschen engagieren sich im Freistaat in einem anerkannten Naturschutzverband, die meisten davon ehrenamtlich. Sie kümmern sich beispielsweise um bedrohte Tier- und Pflanzenarten, schützen und pflegen wertvolle Biotope oder geben ihr Wissen in der Umweltbildung weiter.



Um das Engagement der Menschen für Natur und Umwelt zu unterstützen und Ehrenamtliche stärker zu würdigen, verleiht das Bayerische Umweltministerium den "Grünen Engel" als besondere Anerkennung für Leistungen im Umweltbereich. Scharf: "Der bayerische Dreiklang im Umweltschutz setzt auf Kooperation, Freiwilligkeit und Ehrenamt. Auf diesem Weg schaffen wir ein zukunftsfähiges und lebenswertes Bayern und erhalten gemeinsam unsere kostbaren Naturschätze." Mit der Auszeichnung "Grüner Engel" wird seit 2011 das langjährige und ehrenamtliche Engagement im Naturschutz gewürdigt. Schätzungen beziffern den wirtschaftlichen Wert der ehrenamtlichen Leistungen im Naturschutz in Bayern auf jährlich rund 23 Millionen Euro.



Folgende Personen wurden ausgezeichnet:



Sigrid Benkert-Endrich Heldenstein

Bodo Beyer Wolfratshausen

Michael Finkenzeller Ingolstadt

Stephanie Haberl Feldkirchen bei München

Johann Heilbock Weilheim

Susanne Hoffmann Grafrath

Lorenz Klügl Ingolstadt

Reinhold Kreitmeier Karlshuld

Regina und Anselm Kress Eresing

Karl Lipp Neuötting

Siegfried Plank Reichertshofen

Norbert Steinmeier Feldkirchen

Erwin Taschner Haar

Max Wolf Otterfing



Die Laudationes und Fotos sind am Tag nach der Veranstaltung im Internet abrufbar unter http://www.stmuv.bayern.de/ministerium/auszeichnungen/gruenerengel/index.htm.

